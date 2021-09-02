В новом сезоне Александринский театр собирается наверстать упущенное

Сергей Витальевич, должность директора вы занимаете с апреля нынешнего года. Ваше назначение это, пожалуй, единственный случай, когда вакансию подобного уровня занял человек из региона. Как вас здесь приняли, и кем вы себя больше ощущаете - хозяйственником или творческим соратником художественного руководителя?

Сергей Емельянов: Смею думать, что я не был уж совсем незнакомой персоной для Александринского театра. Дело в том, что еще в те времена, когда я работал министром культуры Республики Коми, мы много контактировали с Художественным руководителем театра Валерием Фокиным, его заместителями. Регион много сотрудничал с Александринкой по разным крупным и интересным проектам. Достаточно сказать, что в рамках нашего соглашения о партнерстве - Александринский театр курировал творческое развитие открытого в Сыктывкаре Молодежного театра. К тому же решение о моем назначении принималось не только мной, куда более важным было предложение Валерия Владимировича и поддержка министерства культуры РФ.

Что касается другой части вопроса, то мне кажется, что директор и художественный руководитель театра в принципе не могут существовать друг без друга. Тут, наверное, по-другому и быть не может. Поэтому да, в "обсуждении смыслов" я принимаю активное участие.

Новый творческий сезон для театра - это сезон двух юбилеев: 265-летия со дня открытия Александринского театра и 190-летия здания, в котором работает труппа. Все ли удалось сделать из того, что было запланировано в рамках юбилейных мероприятий?

Сергей Емельянов: Так получилось, что в прошлом творческом сезоне, мы, в силу разных причин, маловато акцентировали внимание на юбилее как таковом. Но сейчас все более активно включаемся в этот процесс. Например, планируем с другим размахом провести в 2022 году международный Александринский фестиваль. Вернемся к прежнему, допандемийному, масштабу, и, полагаю, даже его увеличим. Поскольку в прошлом году нам пришлось поставить на "стоп" часть наших проектов, сейчас будем наверстывать упущенное.

На сезон запланировано несколько премьерных постановок. В том числе одна Валерия Фокина "Один восемь - восемь один", которую мы очень ждем. Это история о двух императорах, Александре II и Александре III, по пьесе Бориса Акунина, музыку к которой написал Вячеслав Бутусов.

Какие именно проекты вы будете возобновлять в первую очередь?

Сергей Емельянов: Самое первое, что пришлось отменить полтора года назад, это, конечно, были наши международные проекты. Уже сейчас провели международный фестиваль многоканальной электронной музыки "Акусмониум" с участием ведущих мастеров из Франции и Австрии. В сентябре в Санкт-Петербург приезжает немецкий ТанцТеатр Вупперталь, основанный известным реформатором танца и хореографом Пиной Бауш. Это очень значимое для культуры страны событие, и билеты на все три дня гастролей уже проданы. В сентябре 2022 года, в рамках Александринского фестиваля, мы планируем встречать национальные театры из Болгарии, Швеции, Сербии, Словении, Австрии.

В октябре у театра состоится первый за полтора года выезд за границу. Наш спектакль "Дети солнца" приглашен на Международный театральный фестиваль в Будапеште.

Планируются ли поездки по России?

Сергей Емельянов: Да, Александринский театр был одним из пионеров возобновления гастрольной деятельности в прошлом году. И, кстати, первыми, после большого перерыва, стали гастроли в Сыктывкаре. Уже в этом году были Иркутск и Томск. Причем мы серьезно поменяли гастрольный формат, масштабировав его до Дней Александринского театра в регионах. Сейчас не только мы даем спектакли, но и проводим образовательную программу, организуем мастер-классы. Например, в Иркутске мастер-класс дал сам Валерий Фокин. Мы планируем привлекать в проекты и наших партнеров - музеи, библиотеки.

Кроме того, вы планируете открыть творческие резиденции Александринского театра. Какова цель создания и что вы ожидаете получить в результате?

Сергей Емельянов: В 2022 году мы запускаем масштабный культурно-просветительский проект "Национальная театральная школа", в ходе которого в восьми регионах России проведем образовательные резиденции и вместе с пулом специалистов - ведущих экспертов театрального творчества, менеджеров культуры, психологов, - будем изучать, как и чем живет сегодня национальное театральное сообщество в том или ином регионе. Группы молодых творческих лидеров в процессе обучения разработают проекты, лучшие из которых мы обсудим на гранд-резиденции в Санкт-Петербурге, где ребята получат возможность напитаться атмосферой нашего театра, духом города, принять участие в образовательном интенсиве. В результате проекта мы планируем получить специалистов, которые в дальнейшем смогут организовывать и управлять творческими процессами у себя в регионах.

Нашу идею поддержали многие национальные театры России. Кстати, осенью, на культурном форуме в Санкт-Петербурге мы планируем провести учредительный съезд Ассоциации национальных театров и подписать документ о ее создании.

Список регионов, где возникнут такие резиденции, уже определен?

Сергей Емельянов: Да. И весомую его часть составляет Северо-Запад: это Калининград, Карелия, Псков, Республика Коми и собственно Санкт-Петербург. К их числу присоединились Якутия, Татарстан, Екатеринбург. Но на этом мы не остановимся. В конечном итоге наша задача на перспективу - "объять" все регионы. Обучающая программа рассчитана на год, после чего все участники получат диплом о переподготовке государственного образца.

У Александринского театра сейчас есть еще один интересный проект - Национальный театральный центр в Москве. Говорят, по техническим новшествам он может посоперничать с "Зарядьем"?

Сергей Емельянов: Наш театральный центр в Коломенском, строительство которого сейчас идет, действительно обещает стать весомым культурным объектом Москвы. И не преувеличу, если скажу, что его ждет не только театральная общественность столицы, но и в целом страны. Поясню, что имею в виду. Дело в том, что для 70-80 процентов творческих коллективов из регионов приехать для выступления в Москву или Санкт-Петербург, остается несбыточной мечтой из-за дороговизны процесса. Так вот пространство, которое сейчас создает в Москве Александринский театр, ориентировано на показ спектаклей национальных театров страны. После открытия нашего центра, они смогут приехать и показать себя, не вкладывая в это огромных денег. Им даже везти с собой ничего не придется - там все предусмотрено. Немецкое оборудование, которым оснащается сцена, позволит проводить даже самые технически сложные постановки.

Добавлю еще о предстоящем проекте, который мы планируем реализовать в регионах и параллельно в Александринском театре в будущем году. Это будет Фестиваль молодых европейских режиссеров, которые с нашей помощью смогут поставить свои спектакли в разных российских городах. Александринка реализует эту инициативу вместе с руководством проекта "Русские сезоны". Заявочный процесс и отбор начнутся с нового года.

Складывается ощущение, что большинство новых проектов театра больше альтруистические, нежели коммерческие. Вы принципиально против зарабатывания денег?

Сергей Емельянов: Не буду разыгрывать комедию и говорить, что мы не думаем о "мирском". Конечно, мы зарабатываем деньги, покупаем на них новое оборудование, расширяемся. Но только исходя из позиции, что культура - это не услуга, а благо для общества. Все, что угодно может приносить больше денег: и сам Александринский театр, и Новая сцена, и будущая площадка в Москве. К сожалению, сейчас очень многими культивируется мысль, что деньги это главное. Эти мысли, как плесень, портят все. Конечно, деньги надо зарабатывать, но с умом. Это моя принципиальная позиция. Сейчас в театре мы пересматриваем многие хозяйственно-организационно-финансовые механизмы. Думаю, что с 2022 года театр в материальном вопросе будет чувствовать себя еще более уверенно. В моих планах как директора - увеличение доходности театра.

Как бы вы сформулировали свою главную цель в должности директора Александринского театра?

Сергей Емельянов: Цель всегда одна - процветание театра. Моя задача - сохранить баланс между традицией и новизной. Нести великую традицию главного театра страны, не бронзовея. Быть модными, но не ударяться в хайп. Из конкретных планов - реализация проектов, о которых сегодня уже говорили. Будем расширять музей, который считаю одним из лучших театральных музеев России. Будем достраивать московскую сцену.

Словом, приходите в Александринский театр чаще, мы любим своего зрителя!