В Петербурге умерла кошка-хранительница Петропавловской крепости

В Петербурге скончалась главная кошка Петропавловской крепости Капитолина. Ей был 21 год.

Как сообщает музей истории Санкт-Петербурга на своей странице в соцсети "ВКонтакте", все эти годы Капитолина была бессменной хранительницей этого собора. Ее любили сотрудники и посетители музея.

Кошка "имперских цветов, голубых кровей, скверного характера и жестких принципов", как описывали ее музейщики, каждый день обходила собор и его окрестности. Капа часто позировала туристам на служебном месте смотрителя или на Соборной площади. Иногда она ловила мышей и воробьев - исключительно для поддержания формы, поскольку кормили питомицу прекрасно.

В июне этого года Капитолина стала лауреатом всероссийского конкурса "Котокультурная столица" в номинации "Музейные коты".