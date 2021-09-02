Жителей девяти регионов предупредили о скорых заморозках

В нескольких регионах европейской части России на следующей неделе ожидаются заморозки. Об этом заявили специалисты центра погоды "Фобос".

Согласно прогнозу, в начале следующей недели регионы ждет пик "полярного вторжения". Заморозки возможны в отдельных районах Карелии и Республики Коми, а также в Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Тверской и Костромской областях.

"Такой температурный фон на пять градусов ниже положенной нормы и соответствует климату начала октября. То есть, природа за считанные сутки перенесет нас на месяц вперед", - пояснили синоптики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в целом сентябрь на большей части территории России будет теплым. При этом в начале месяца в западной части страны, в том числе и в столичном регионе, ожидается похолодании - температура ночью опустится до 3-8 градусов тепла.