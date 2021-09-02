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02.09.2021 13:49
Рубрика: Общество

Жителей девяти регионов предупредили о скорых заморозках

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В нескольких регионах европейской части России на следующей неделе ожидаются заморозки. Об этом заявили специалисты центра погоды "Фобос".

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Согласно прогнозу, в начале следующей недели регионы ждет пик "полярного вторжения". Заморозки возможны в отдельных районах Карелии и Республики Коми, а также в Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Тверской и Костромской областях.

"Такой температурный фон на пять градусов ниже положенной нормы и соответствует климату начала октября. То есть, природа за считанные сутки перенесет нас на месяц вперед", - пояснили синоптики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в целом сентябрь на большей части территории России будет теплым. При этом в начале месяца в западной части страны, в том числе и в столичном регионе, ожидается похолодании - температура ночью опустится до 3-8 градусов тепла.

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