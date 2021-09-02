В Сочи задержали водителя авто, к которому скотчем примотали блогера

Сотрудники Госавтоинспекции в Сочи по ориентировке полиции остановили Chevrolet Camaro, который фигурировал в ролике блогера Данила Мясникова. На видео молодой человек ехал примотанным к машине скотчем. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, водителя задержали.

- По ориентировке на одной из улиц Сочи инспекторы ДПС остановили разыскиваемое транспортное средство под управлением 27-летнего приезжего из Амурской области. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Теперь водителю придется отвечать по закону. Он совершил сразу несколько административных правонарушений, в том числе - нарушение правил перевозки людей и применения ремней безопасности, а также мелкое хулиганство.

Полицейские уже составили административные материалы и направили их в суд.

Как ранее сообщала "РГ", блогер проехался по Сочи примотанным к автомобилю на огромной скорости. Видеозапись он сам выложил в свои аккаунтах в соцсетях.