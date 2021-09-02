Видео: В Сочи смерч вышел из воды на пляж

В Адлерском районе Сочи ближе к вечеру 1 сентября образовавшийся в акватории Черного моря смерч подошел к берегу и вышел на пляж. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, все произошло в районе пляжа "Бургас".

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как смерч подбирается к суше. Запись сделали прямо на пляже. Сначала очевидцы собираются спасать лежаки, которые начало раскачивать порывами ветра, но, когда смерч вышел на пляж, он поднял все в воздух и закружил. После этого оператор, спасся бегством.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в результате разгула стихии никто не пострадал. В то же время в оперативном штабе региона сообщили, что экстренное предупреждение по возникновению смерчей продлится по меньшей мере до конца дня 3 сентября.

Как сообщалось ранее, в Сочи все силы и средства мобилизуются для устранения последствий надвигающегося на курорт шторма. В частности, готовятся пункты эвакуации.