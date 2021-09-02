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02.09.2021 10:08
Рубрика: Происшествия

Видео: В Сочи смерч вышел из воды на пляж

Текст: Михаил Сухарев

В Адлерском районе Сочи ближе к вечеру 1 сентября образовавшийся в акватории Черного моря смерч подошел к берегу и вышел на пляж. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, все произошло в районе пляжа "Бургас".

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кубани
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В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как смерч подбирается к суше. Запись сделали прямо на пляже. Сначала очевидцы собираются спасать лежаки, которые начало раскачивать порывами ветра, но, когда смерч вышел на пляж, он поднял все в воздух и закружил. После этого оператор, спасся бегством.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в результате разгула стихии никто не пострадал. В то же время в оперативном штабе региона сообщили, что экстренное предупреждение по возникновению смерчей продлится по меньшей мере до конца дня 3 сентября.

Как сообщалось ранее, в Сочи все силы и средства мобилизуются для устранения последствий надвигающегося на курорт шторма. В частности, готовятся пункты эвакуации.

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