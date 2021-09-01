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01.09.2021 17:47
Рубрика: Общество

В Сочи начали готовиться к грядущему шторму

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Городской координационный штаб организовали в Сочи из-за штормового предупреждения, которое было объявлено на курорте из-за надвигающихся ливней. Как сообщили в администрации города, штаб потребуется для мобилизации всех сил и средств при необходимости.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что техника, необходимая для устранения возможных последствий удара стихии, должна быть уже сегодня перебазирована для ее удобного использования, а во всех городских районах должны быть сформированы бригады для оперативного реагирования.

- Депутатскому корпусу совместно с органами местного территориального самоуправления необходимо оповестить население в отдаленных населенных пунктах, где, возможно, нет связи, о прогнозируемом обильном выпадении осадков на территории города Сочи. Все городские службы переведены на круглосуточный режим работы, - подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

Также планируется провести подворовой обход территорий, в которых возможны подтопления. В первую очередь, мобильные группы должны проверить школы, больницы, детские сады и другие социально значимые учреждения.

Отдельно в координационном штабе упомянули Сочинский нацпарк и Кавказский государственный природный заповедник. Для них сильный ветер тоже может оказаться угрозой, поэтому будут определены дежурные с техникой и бензопилами, чтобы оперативно убирать упавшие деревья. Стволы и ветки деревьев также придется максимально быстро убирать с внутригородских дорог и трасс, проходящих через Сочи, а также во внутридворовых территориях.

Все пляжи курорта будут закрыты для купания.

Как ранее сообщала "РГ", В Сочи 2 и 3 сентября объявлено штормовое предупреждения. В муниципальном округе ожидается сильный ветер и ливни, а в акватории Черного моря прогнозируют формирование смерчей.

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