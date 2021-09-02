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02.09.2021 19:16
Рубрика: Экономика

Возраст мудрости

Предприниматель из ЯНАО выдвигает смелые идеи
Текст: Андрей Сыромятин (Новый Уренгой)
Российская газета - Спецвыпуск № 201(8552)
Жизнь в условиях коронавируса и развитие энергетики России станут одними из ключевых тем Восточного экономического форума-2021. Есть ли у нас технологии мирового уровня, способные сделать нашу страну реальным "пионером" новой энергетики? За ответом мы отправились в газовую столицу России - Новый Уренгой.
Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости
Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Здесь основатель "Корпорации "РосНефтеГаз" Олег Ситников вместе с учеными несколько лет ведет исследования и разработки в этой сфере.

Фото: Пресс-служба ООО "Газпром добыча Уренгой"
На Ямале 55 лет назад открыли Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение

12 сентября он отметит свое 70-летие. И мы встретились с ним накануне юбилея, чтобы узнать о том, как реализуются его уникальные идеи. Но встретил нас Олег Афанасьевич как раз не с энергетической, а с коронавирусной проблемой. Недавно он придумал и внедрил у себя на предприятиях простое решение для профилактики "короны".

"Вирусы и микробы накапливаются в складках ладоней. Мыть руки нужно не только долго, но и широко раскрытой ладонью. Но в инструкциях по "коронавирусной" гигиене об этом нет ни слова, - говорит бизнесмен. - Мы на своих предприятиях соблюдаем все меры профилактики и сейчас распространяем обучающие листовки, в том числе как правильно мыть руки. Наш Центр восстановительной медицины уже исследовал вопрос эффективности этой меры, результаты - ошеломительные. Уверен, что это на первый взгляд простое решение поможет в несколько раз снизить распространение вируса и принесет триллионы долларов мировой экономике".

Еще один из важнейших проектов сегодня - использование бальнеологической нефти. Бальнеологическая нефть по содержанию активных веществ гораздо богаче, чем раскрученная азербайджанская нафталановая. Исследователи считают, что ванны с такой нефтью повышают иммунитет, помогают укрепить здоровье, способствуют долголетию и даже способны лечить некоторые тяжелые заболевания. Этот ресурс позволит Ямалу создать здравницы мирового уровня, уверен бизнесмен, особенно в условиях, когда миллионам людей нужно восстанавливать здоровье.

Бальнеологическая нефть по содержанию активных веществ гораздо богаче, чем раскрученная азербайджанская нафталановая

Что касается энергетики: в 2019 году Ситников стал ключевым соавтором патента на специальную установку для получения и сжигания синтез-газа. По сути, речь идет о том, чтобы сделать воду источником энергии, где водород горит, а кислород поддерживает его горение. И сегодня на Ямале специалисты на двух экспериментальных установках занимаются доработкой этой технологии. Новые разработки никак не будут вредить нефтяной промышленности и не составят ей конкуренцию, подчеркивает предприниматель. Наоборот, использование "традиционной" нефти и газа, плазмы и метановодородных смесей должно идти совместно в рамках единой государственной стратегии, уверен он.

"Я по призванию не экономист, даже не бизнесмен, а исследователь. Окончил Казанский университет, получив квалификацию "физик-теплофизик". Поэтому инновационное производство для меня - это самое важное и интересное. Конечно, не все идет гладко. Сами исследования - процесс затратный и сложный. Часто сталкиваемся с различными препятствиями, - признается Олег Афанасьевич. - И когда нас спрашивают, чем может помочь государство, я говорю - нам не нужна помощь. Просьба одна - не мешать. И мы дадим результат, который удивит весь мир".

Использование "традиционной" нефти и газа, плазмы и метановодородных смесей должно идти совместно в рамках единой государственной стратегии

История Ситникова - яркий пример того, что один человек может изменить все. В 1985 году Новый Уренгой посетил Горбачев. Он похвалил строителей за ударный труд, но покритиковал за отсутствие "соцкультбыта" - то есть социальной инфраструктуры. И как только появилась возможность, молодой Олег Ситников открыл первый кооператив, который занимался благоустройством. Они высадили тогда более миллиона деревьев, получив за это в прямом смысле копейки. А еще построили десятки детских площадок со спортивным уклоном, каких не было даже в Москве, безвозмездно очистили и благоустроили городское озеро, превращенное в строительную свалку (кстати, до сих пор излюбленное место отдыха горожан) и так далее. Такие перемены обеспечили приток людей в Новый Уренгой.

И чем больше приезжало специалистов, тем быстрее шло открытие и освоение новых месторождений (кстати, основанная им "Корпорация "РосНефтеГаз" также самостоятельно открыла одно месторождение). Именно поэтому Новый Уренгой в считаные годы стал газовой столицей России.

Фото: Из архива компании
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Примечательно, что Ситников активно занимается общественной деятельностью, причем аж с 2008 года, когда он стал председателем новоуренгойского отделения "ОПОРЫ России" (также он состоит в Антикоррупционной хартии Торгово-промышленной палаты РФ).

Глядя на то, с каким знанием дела Ситников рассказывает о своих проектах, понимаешь, почему его поколение смогло построить великую страну. Кстати, как выяснили ученые медицинского колледжа Университета Джорджа Вашингтона, на возраст 65-70 лет приходится пик интеллектуальной активности человека. И это уже не говоря про огромный жизненный опыт.

Кстати

Олег Ситников об этом не сказал, но он известен на весь Урал своей благотворительной деятельностью, в том числе при строительстве мечетей и православных храмов, помощью детям и так далее. У него есть немало наград и благодарностей, в том числе от города Нового Уренгоя и Думы Тюменской области. И хочется верить, что руководство Ямало-Ненецкого автономного округа также не оставит без внимания огромные заслуги одного из основателей газовой столицы России - Нового Уренгоя.

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