Более 70 деловых мероприятий состоятся в рамках VI Восточного экономического форума

На официальном сайте Восточного экономического форума опубликована расширенная деловая программа с указанием спикеров и модераторов сессий. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы, бизнес-диалоги и международные конференции.

"Форум имеет большое практическое значение для нашего Дальнего Востока. Площадки форума существуют в первую очередь для привлечения инвестиций, обмена информацией, мнениями и опытом о том, как лучше взаимодействовать с бизнесом, какие нужно предоставлять преференции, какая поддержка предпринимателями нужна, что получается или не получается у инвесторов. Мы на каждом форуме проводим отраслевой анализ по всем направлениям деятельности. Это и транспорт, и здравоохранение, и обучение, и туризм. Мы хотим одного - добиться от наших коллег из федеральных министерств и ведомств, руководства регионов, чтобы они постоянно держали в фокусе своего внимания вопросы, влияющие на развитие ДФО, в том числе и задачи, которые ставит перед нами президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", - отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

Ключевая тема ВЭФ-2021: "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Программа Форума разделена на четыре основных тематических блока: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток - новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в меняющемся мире" и "Молодежный ВЭФ".

Главным событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание, которое состоится 3 сентября.

"Восточный экономический форум зарекомендовал себя как авторитетная площадка для дискуссий и обмена мнениями, где принимают участие первые лица зарубежных стран, крупные инвесторы и предприниматели. В этом году на форуме будут обсуждаться актуальные вопросы экономики нового времени и возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. Уверен, что высокий уровень дискуссий и практическая результативность Форума будут способствовать расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развитию экономики Дальнего Востока", - подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

В рамках блока деловой программы "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится" состоятся сессии по таким темам, как глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики, партнерство против пандемии, цифровая трансформация, безуглеродная энергетика, креативные индустрии, наука и инновации, туризм и спорт.

Блок "Дальний Восток - новые вызовы и возможности" включает дискуссии по широкому кругу вопросов развития Дальнего Востока, среди них инвестиции, реализация крупнейших проектов, логистика, сельское хозяйство, экспорт, информационные технологии, экономика, малый бизнес, космос и авиадоступность, перспективы программы "Дальневосточный гектар". Часть сессий будет посвящена вопросам повышения качества жизни на Дальнем Востоке.

Тема "Общая ответственность в меняющемся мире" будет посвящена климатическим изменениям, развитию медицины, волонтерства, ответственному потреблению и развитию особо охраняемых природных территорий. Также будут обсуждаться общественные инициативы для развития регионов.

Участники трека "Молодежный ВЭФ", который состоится впервые в рамках форума, обсудят такие темы, как образование и карьера, предпринимательство, новые медиа. Запланированы презентация молодежных инициатив и проектов, встречи молодежи с известными спортсменами.

В рамках деловой программы также состоятся бизнес-диалоги: "Россия - АСЕАН", "Россия - Корея", "Россия - Япония", "Россия - Индия", "Россия - Китай", "Россия - Европа". Также запланированы обсуждение Большого евразийского партнерства как эффективного механизма интеграции, Международная конференция АТЭС по высшему образованию и Международная конференция, посвященная 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

Подробная информация о программе Форума - на официальном сайте.