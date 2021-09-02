РКН внес GetContact в Реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор внес компанию Getсontact LLP в Реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам представителя Роскомнадзора, согласно правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.11.2020 № 1824, компания Getсontact LLP в инициативном порядке 19 августа 2021 года представила в Роскомнадзор уведомление о начале деятельности в качестве организатора распространения информации (ОРИ). "Getcontact LLP включена в Реестр ОРИ 01.09.2021, о чем в адрес ее владельца направлено соответствующее уведомление", - пояснили в ведомстве.

Приложение Getcontact представляет собой сервис, с помощью которого можно узнать у пользователей, как именно они записаны у других абонентов. Также оно позволяет блокировать нежелательные спам-звонки и идентифицировать абонента в тех случаях, когда его нет в списке контактов.