Рогозин рассчитывает, что отряд космонавтов пополнится девушками

"Роскосмос" рассчитывает, что в отряде космонавтов в 2021-2022 году появится больше девушек. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин во время марафона "Новое знание".

"После того, как мы развернули работу в рамках проекта "Вызов" с Первым каналом, у нас около трех тысяч анкет от девушек, которые хотели бы тоже осуществить космический полет. Мы рассчитываем на то, что у нас в этом, в следующем году резко пополнится отряд космонавтов девушками", - сказал Рогозин. Он подчеркнул, что это важно для нормального психологического климата на Международной космической станции.

"Методики подготовки позволяют женщинам в полной мере выдерживать нагрузки, испытания и проводить сложные эксперименты на борту станции наравне с мужчинами", - отметил глава "Роскосмоса". А ранее начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов сообщил в интервью ТАСС, что ЦПК планирует поставить в "Роскосмосе" вопрос о новом наборе в отряд космонавтов.

Сейчас в российском отряде космонавтов только одна женщина - космонавт-испытатель Анна Кикина. Всего в космосе у нас побывали четыре представительницы "прекрасной половины". После Валентины Терешковой дважды слетала Светлана Савицкая (она же первая из женщин вышла в открытый космос). Потом тоже дважды побывала на орбите Елена Кондакова: она провела в невесомости 178 суток и стала звездной "долгожительницей". А Елена Серова стала первой россиянкой на Международной космической станции.

Говорят, в свое время американцы добровольно уступили нам пальму первенства в женской космонавтике. Еще в 60-м году выдающаяся летчица Джерри Кобб первой прошла первоначальный барьер космических испытаний, но в июле 1961 года НАСА закрыло программу подготовки женского космического полета. Слишком резкую критику она вызывала.

Однако сейчас американки летают вовсю: на орбите побывали более пятидесяти женщин-астронавтов.

Не все знают, что после успешного полета Терешковой планировался старт чисто женского экипажа из трех человек. Эту идею горячо поддерживал главный конструктор Сергей Королев. Но потом при испытаниях корабля "Союз" разбился Владимир Комаров. Проект отложили. Трагедия не оказалась последней. Когда при возвращении с орбиты погибли Добровольский, Волков и Пацаев, женскую группу расформировали.

Лишь через девятнадцать лет женщина вновь перешагнула звездный рубеж. Готовясь к нему, наши ученые впервые провели наземные эксперименты по изучению поведения женского организма при воздействии антиортостатической гипокинезии, а проще - многодневной невесомости. Для ее имитации "испытательниц" уложили в кровати, изголовья которых были опущены на шесть и восемь градусов. Самое важное условие - не вставать. Сначала подобное удовольствие длилось чуть больше недели, потом - больше месяца...

Чисто женский экипаж должен был стартовать в 85-м: Светлана Савицкая, Екатерина Иванова и Елена Доброквашина. Но им тоже не повезло: сначала старт перенесли по ряду объективных причин. Потом случилась авария на "Салюте-7".

Всего в стране к космическому полету готовились около двадцати женщин. И их подготовка никогда не уступала подготовке мужчин. Не делалось и не делается никаких поблажек. Более того, женщинам-космонавтам всегда приходилось сложнее, чем "сильному полу".

Сейчас к полету в космос готовится актриса Юлия Пересильд, которая утверждена на роль в первом художественном фильме, который будут снимать в космосе.