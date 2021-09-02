Сенаторы обвинили Байдена в провале в Афганистане

Сразу три американских сенатора-республиканца из комитета по разведке - Марко Рубио, Рой Блант и Бен Сасс - написали письмо президенту США Джо Байдену, в котором учинили разнос его политике на афганском направлении. Они уверены: то, каким образом хозяин Белого дома завершил 20-летнюю военную операцию в Афганистане, привело к катастрофе и к стремительному торжеству "Талибана" (движение запрещено в РФ как террористическое). Выдержки из документа приводит телеканал RT.

По мнению политиков, команда президента-демократа не смогла просчитать, что "быстрый захват власти (талибами после ухода США - прим. РГ) был полностью предсказуем". "Многие в конгрессе высказывали насчет этого предостережения не один месяц. А значит, ни вам, ни вашей команде нечего удивляться последствиям решения о поспешном выводе войск, в результате которого наши афганские партнеры... оказались брошены", - говорится в письме. Теперь Соединенные Штаты заработали имидж ненадежного партнера в глазах всего мирового сообщества.

Сенаторы также фактически возлагают на Байдена ответственность за гибель американских военных во время недавнего теракта возле аэропорта Кабула. Как только США прекратили поддержку правительственных сил Афганистана с воздуха, позиции талибов стремительно укрепились - таков главный вывод авторов письма.

Ранее сенатор Рубио назвал политику Байдена в Афганистане крупнейшим внешнеполитическим провалом США за последние десятилетия.