Новости

В Минздраве заявили, что пандемия стала фармакологически управляемой 11:17
Песков: США и Украина дружат против России 11:15
В Дании впервые за последние 25 лет судят экс-министра 11:13
Московская служба занятости зафиксировала рекордное количество вакансий 11:09
Россия нарастила производство вакцин от коронавируса 11:06
В Китае построят ветряную электростанцию высотой почти 250 метров 11:01
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью COVID-19 осенью 10:59
Песков: "Северный поток" близок завершению 10:58
Песков заявил об отсутствии прогресса по возвращению граждан РФ из тюрем США 10:56
Мишустин: Человек не должен догонять технологии 10:50
В Кремле прокомментировали рост инфляции 10:50
В Кремле рассказали о готовности Путина участвовать в G20 по Афганистану 10:49
В Кремле назвали молодцом мальчика, указавшего на оговорку Путина 10:41
В Кремле отреагировали на потенциальную готовность США приветствовать Украину в НАТО 10:40
Посылки "Почты России" в 2022 году начнут возить беспилотники 10:38
Названы три главных вызова для Арктики и Дальнего Востока 10:34
Сенаторы обвинили Байдена в провале в Афганистане 10:33
Песков рассказал о гарантиях безопасности для российских дипломатов в Афганистане 10:32
Опрос: Мужчины не готовы услышать от женщины предложение о браке 10:28
Мишустин: Марафон "Новое знание" - уникальный проект 10:18
Собянин попросил РЖД бережно восстановить Сыромятнический трамвайный тоннель 10:02
Пик похолодания в Москве придется на 5 сентября 09:54
В рейтинге самых дорогих городов мира сменился лидер 09:54
Ведущие вузы назвали самые популярные направления у абитуриентов 2021 года 09:50
Popular Mechanics назвал преимущество АПЛ "Ясень-М" перед Virginia 09:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 10:33
Рубрика: В мире

Сенаторы обвинили Байдена в провале в Афганистане

Текст: Марина Алешина

Сразу три американских сенатора-республиканца из комитета по разведке - Марко Рубио, Рой Блант и Бен Сасс - написали письмо президенту США Джо Байдену, в котором учинили разнос его политике на афганском направлении. Они уверены: то, каким образом хозяин Белого дома завершил 20-летнюю военную операцию в Афганистане, привело к катастрофе и к стремительному торжеству "Талибана" (движение запрещено в РФ как террористическое). Выдержки из документа приводит телеканал RT.

Байден объявил о завершении эпохи военного переустройства других стран

По мнению политиков, команда президента-демократа не смогла просчитать, что "быстрый захват власти (талибами после ухода США - прим. РГ) был полностью предсказуем". "Многие в конгрессе высказывали насчет этого предостережения не один месяц. А значит, ни вам, ни вашей команде нечего удивляться последствиям решения о поспешном выводе войск, в результате которого наши афганские партнеры... оказались брошены", - говорится в письме. Теперь Соединенные Штаты заработали имидж ненадежного партнера в глазах всего мирового сообщества.

Сенаторы также фактически возлагают на Байдена ответственность за гибель американских военных во время недавнего теракта возле аэропорта Кабула. Как только США прекратили поддержку правительственных сил Афганистана с воздуха, позиции талибов стремительно укрепились - таков главный вывод авторов письма.

Ранее сенатор Рубио назвал политику Байдена в Афганистане крупнейшим внешнеполитическим провалом США за последние десятилетия.

В мире США В мире Ближний Восток Афганистан Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
В Кремле прокомментировали рост инфляции
Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
Более 30 миллионов пенсионеров получат 2 сентября по 10 тысяч рублей
Названы возможные сроки появления города-"миллионника" на Дальнем Востоке
"Ударим, но позже": Как Байден ответит на атаки в Кабуле
Чем программы немецких партий завлекают избирателей