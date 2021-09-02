Sollers увеличил локализацию двигателей Mazda на заводе во Владивостоке

Предприятие Mazda Sollers во Владивостоке увеличило уровень локализации бензинового мотора SkyActiv-G. На заводе двигателей запустили новый цех механической обработки головки блока цилиндров (ГБЦ) данного силового агрегата.

Механообработка вышеупомянутой детали мотора Mazda SkyActiv-G представляет собой полностью роботизированное производство. В цех входит 22 единицы автоматизированного оборудования с "компьютерным зрением "и 5 единиц оборудования контроля качества обработки.

Известно, что инвестиции в проект составили свыше 4 млрд рублей. Максимальная мощность линии составляет 50 000 ГБЦ в год.

Напомним, завод двигателей во Владивостоке был запущен в 2018 году. Все произведённые моторы отгружаются на автомобильные предприятия японской марки.

Во Владивостоке с 2012 года выпускают модели Mazda. Также Sollers сотрудничает с Ford. В Елабуге изготавливают лёгкий коммерческий автомобиль Ford Transit.

Помимо этого, в холдинг входит УАЗ. Ещё Sollers является индустриальным партнёром Aurus. В мае в Елабуге стартовало серийное производство седана Senat.