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02.09.2021 13:51
Рубрика: Легковые авто

Sollers увеличил локализацию двигателей Mazda на заводе во Владивостоке

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Sollers. Фото: Пресс-служба Sollers.
Фото: Пресс-служба Sollers.

Предприятие Mazda Sollers во Владивостоке увеличило уровень локализации бензинового мотора SkyActiv-G. На заводе двигателей запустили новый цех механической обработки головки блока цилиндров (ГБЦ) данного силового агрегата.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Механообработка вышеупомянутой детали мотора Mazda SkyActiv-G представляет собой полностью роботизированное производство. В цех входит 22 единицы автоматизированного оборудования с "компьютерным зрением "и 5 единиц оборудования контроля качества обработки.

Известно, что инвестиции в проект составили свыше 4 млрд рублей. Максимальная мощность линии составляет 50 000 ГБЦ в год.

Напомним, завод двигателей во Владивостоке был запущен в 2018 году. Все произведённые моторы отгружаются на автомобильные предприятия японской марки.

Во Владивостоке с 2012 года выпускают модели Mazda. Также Sollers сотрудничает с Ford. В Елабуге изготавливают лёгкий коммерческий автомобиль Ford Transit.

Помимо этого, в холдинг входит УАЗ. Ещё Sollers является индустриальным партнёром Aurus. В мае в Елабуге стартовало серийное производство седана Senat.

#Mazda