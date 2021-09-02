Страховщики составили новый рейтинг самых угоняемых машин

Вкусы угонщиков не меняются. Они по-прежнему выбирают корейские марки. Такой вывод можно сделать из анализа данных страховых компаний. Один из крупных страховщиков назвал самым угоняемым автомобилем в первой половине этого года Hyundai Sonata.

Частота угонов этой модели составила 1,6 процента, со ссылкой на экспертов этой страховой компании сообщает РИА Новости. На втором месте - BMW 730d с частотой 1,3 процента, на третьем - Lexus LX 570 с частотой 0,9 процента. Низкая частота угонов - менее 0,1 процента - оказалась у Nissan Terrano, Kia Sportage, Kia Optima, Hyundai Solaris и Skoda Rapid.

Самым дорогим угнанным автомобилем стал Land Rover. Выплата за машину, которую злоумышленники похитили в столице, составила 10,6 миллиона рублей. На втором месте по сумме выплаты BMW, угнанный в Санкт-Петербурге, - 4,3 миллиона рублей. На третьем - Jeep, за который владелец в Москве получил от страховой компании 4 миллиона рублей.

В тройку самых угоняемых грузовиков вошли DAF с частотой убытков 1,4 процента, Hyundai HD78 (1 процент) и ГАЗ 3302 (частота убытков менее 1 процента). Самым дорогим угнанным грузовиком стал DAF, похищенный в столице, - выплата за него составила 6,8 миллиона рублей.

Надо сказать, что у каждого страховщика свой рейтинг угонов. Он зависит от портфеля: чем больше в нем тех или иных моделей, тем чаще их угоняют. Недавно "РГ" публиковала рейтинг другой страховой компании, составленный вместе с оператором телематических систем. Этот рейтинг более соответствует реальной картине угонов, поскольку оператор работает с большим количеством страховщиков. Согласно ему, самым угоняемым в первом полугодии стал Hyundai Santa Fe. На втором месте оказался Mitsubishi Outlander. Третье место занял Kia Rio. Hyundai Solaris, который у первого страховщика оказался не самым угоняемым, в том рейтинге занял 10-е место по количеству похищений. Однако оба рейтинга показывают, что угонщики предпочитают корейский автопром.