Умер автор сиртаки Микис Теодоракис

Композитор Микис Теодоракис, автор музыки к танцу сиртаки, одной из визитных карточек Греции, умер 2 сентября на 97-м году жизни в Афинах. Об этом сообщают национальные СМИ.

Теодоракис родился 29 июля 1925 года на острове Хиос. С детства увлекся музыкой, свои первые песни сочинил еще не умея играть ни на одном музыкальном инструменте, а в семнадцать организовал хор в городе Триполис.

Во время войны участвовал в Движении Сопротивления. В 1943-м был схвачен итальянскими фашистами и подвергнут пыткам. Теодоракису удалось бежать в Афины, где он вступил в отряд ЭЛАС - Греческую народно-освободительную армию.

Во время гражданской войны в Греции в 1946−1949 годах музыкант вновь был арестован и отправлен в ссылку на остров Икария, а затем - в концлагерь на острове Макронисос, где также подвергался жестоким пыткам и избиениям, что привело к частичному параличу. Причем это был не последний его арест.

Помимо массы других значимых произведений, именно перу Теодоракиса принадлежит авторство музыки к показанному в фильме "Грек Зорба" танцу сиртаки.