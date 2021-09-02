Новости

Вышел первый трейлер сериала Авдотьи Смирновой "Вертинский" 12:47
Disney хочет выпустить сиквел "Шан-Чи и легенды десяти колец" 12:31
Вышел первый трейлер "Красного уведомления" со Скалой Джонсоном 12:18
От COVID умер музыкант Адальберто Альварес 12:01
Вышел трейлер третьего сезона "Рокового патруля" 11:50

Умер автор сиртаки Микис Теодоракис

Новости
    02.09.2021, 11:31
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Композитор Микис Теодоракис, автор музыки к танцу сиртаки, одной из визитных карточек Греции, умер 2 сентября на 97-м году жизни в Афинах. Об этом сообщают национальные СМИ.

Теодоракис родился 29 июля 1925 года на острове Хиос. С детства увлекся музыкой, свои первые песни сочинил еще не умея играть ни на одном музыкальном инструменте, а в семнадцать организовал хор в городе Триполис.

Во время войны участвовал в Движении Сопротивления. В 1943-м был схвачен итальянскими фашистами и подвергнут пыткам. Теодоракису удалось бежать в Афины, где он вступил в отряд ЭЛАС - Греческую народно-освободительную армию.

Во время гражданской войны в Греции в 1946−1949 годах музыкант вновь был арестован и отправлен в ссылку на остров Икария, а затем - в концлагерь на острове Макронисос, где также подвергался жестоким пыткам и избиениям, что привело к частичному параличу. Причем это был не последний его арест.

Помимо массы других значимых произведений, именно перу Теодоракиса принадлежит авторство музыки к показанному в фильме "Грек Зорба" танцу сиртаки.

Новости

Фото: Вышедшая из комы МакSим пришла с дочерью на линейку 01.09.2021
Джеймс Ганн выложил первый постер сериала "Миротворец" 01.09.2021
Фрэнсис Форд Коппола назвал актерский состав фильма своей мечты 01.09.2021
Ван Дамм показал свои коронные удары в ролике про мобильную игру 01.09.2021
⧣ музыка
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Лидер Kiss Джин Симмонс заразился коронавирусом 01.09.2021
40-летний рэпер Маркус Биркс отказался вакцинироваться и умер от COVID 01.09.2021
Моргенштерн опубликовал первые кадры со своей свадьбы 31.08.2021
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Умерла вдова Николая Сличенко, народная артистка РФ Тамилла Агамирова 01.09.2021
Умерла актриса из "Места преступления" Хайди Келлер 01.09.2021
Умер актер Владислав Зайченко 31.08.2021
⧣ композиторы
Фото: twitter.com/ oscarconstantib
Умер джазовый пианист и композитор Франсеск Бурруль 29.08.2021
Ханс Циммер написал гимн для футбольного клуба "Краснодар" 28.08.2021
Вышел трейлер саундтрека Джона Карпентера к новому "Хэллоуину" 20.08.2021