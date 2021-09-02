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02.09.2021 10:41
Рубрика: Власть

В Кремле назвали молодцом мальчика, указавшего на оговорку Путина

Текст: Айсель Герейханова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что ребенок, поправивший президента в ходе открытого урока, больше не подвергнется критики.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы", - заявил представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами.

Песков также отметил, что президент сам с готовностью выслушивает корректировки и часто сам поправляет кого-то. "Мы знаем, что он обладает совершенно феноменальными знаниями по истории. И, конечно, он всегда с готовностью слушает такие корректировки, будь то в исполнении ребенка или в исполнении какого-то иного специалиста", - сказал он.

"И ребенок молодец, мы надеемся, что никто его критиковать не будет", - добавил Песков.

Ранее школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил Владимира Путина во время открытого урока в рамках марафона "Новое знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке, указав на оговорку президента по поводу Северной войны. После этого директор школы, в которой учится мальчик назвала такое поведение ребенка наглостью.

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