В Кремле прокомментировали рост инфляции

Тему инфляции президент держит под постоянным личным контролем. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в ходе общения с журналистами.

По его словам, благодаря мерам ЦБ и правительства есть основания для уверенности, что она вернется в заданные рамки в обозримой перспективе.

"В силу целого ряда причин, связанных, наверное, с кризисными условиями, инфляция действительно выросла, но вместе с тем есть основания быть уверенными в том, что благодаря мерам, которые предпринимают и Центробанк, и правительство, уже в обозримой перспективе инфляция вернется в те рамки, которые были изначально заданы", - сказал он.

Песков также указал на мировую тенденцию и рост цен во всем мире. "Россия, будучи все-таки участником мировых экономических процессов, не может оставаться полностью защищенной от этой мировой инфляции, поэтому мы, естественно, испытываем на себе эти последствия, но еще раз повторяю: контрмеры, которые предпринимаются правительством и мегарегулятором, позволяют нам быть уверенными в том, что макроэкономическую стабильность удастся обеспечить и сохранить", - подчеркнул он.