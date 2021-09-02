В рейтинг лучших университетов мира вошли 60 российских вузов

В новый рейтинг вузов по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 60 вузов из России. Для нашей страны это рекордное число университетов за все время, что публикуется рейтинг THE (с 2010 года).

Всего в этом году в рейтинге 1662 вуза из 99 стран и регионов мира.

Лидером среди российских университетов, как и в прошлом году стал МГУ им. Ломоносова. У него плюс 16 позиций: МГУ в этот раз на 158 строке рейтинга и это лучший результат вуза за все время участия в исследовании. МГУ - единственный российский вуз, попавший в топ-200 лучших университетов планеты.

Также в рейтинг попали Московский физико-технический институт (группа 201-250), Санкт- Петербургский политехнический университет Петра Великого, Высшая школа экономики (301-350), МИФИ и Санкт-Петербургский горный университет (401-500), РЭУ имени Г. В. Плеханова и Донской технический госуниверситет (501-600) и другие. Кстати, из 60 наших вузов 12 попали в рейтинг впервые.

По данным составителей рейтинга, актуальный рейтинг показывает важную роль университетов в ситуации с кризисом из-за пандемии коронавируса. Так, рост показателей по критерию "исследовательская работа" 19 вузов показали именно за счет работ по изучению COVID-19. Среди них, кстати, российский Университет имени И. М. Сеченова: за год скачок индекса цитирования с 8, 5 до 28, 9 - в три с лишним раза.

Но, по мнению шеф-редактора рейтинга Фила Бейти, именно критерий цитируемости научных статей российских вузов требует улучшения.

"МГУ продолжает демонстрировать очень высокие показатели репутации среди академических кругов, у него также очень хорошие связи с промышленностью и бизнесом, а этот показатель - один из самых высоких в мире, - прокомментировал ТАСС результаты российских вузов в рейтинге Фил Бейти. - Проблему же с низким уровнем цитирования испытывают многие российские учебные заведения. Здесь важно усилить работу с международными партнёрами".

Исследовательская деятельность, цитирование и преподавание - те направления, на которых следует сосредоточиться России, особенно в рамках программы "Приоритет-2030", считает эксперт.

Первую строчку в рейтинге THE шестой год подряд занимает британский Оксфордский университет, а вторую позицию делят два вуза из США - Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет.