По итогам августа в России подорожали 25 марок автомобилей. Средний рост отпускных цен, то есть не тех, за которые машины продают автосалоны, а рекомендованных автопроизводителями, вырос почти на полпроцента. Эксперты предполагают, что цены будут расти и дальше, по меньшей мере до конца года.

Как изменились рекомен­до­ванные розничные цены на авто­­мобили в августе 2021 года по срав­нению с июлем выяснили аналитики сервиса Авто.ру, изучив прайс-листы крупнейших автопроизводителей.

По итогам месяца, прайс-листы обновили 25 производителей. Автомобили массового спроса стали дороже на 0,9 процентов, премиальный сегмент подорожал на 1,1 процента.

Резким скачком цен в августе отметились в основном модели, которые не пользуются высоким спросом у россиян. По 5 процентов прибавили китайские кроссоверы GAC GS5 и GS8. Первый подорожал на 79-97 тысяч рублей, второй - на 104-135 тысяч рублей. Чуть меньше прибавил в цене пикап Great Wall Poer - 4,2 процента. В денежном выражении - это 100 тысяч рублей.

В первой двадцатке самых подорожавших моделей больше половины заняли японские бренды. Среди них самое заметное повышение цен у Lexus LS и ES - по 3,3 процента (261-328 тысяч и 120-171 тысяч рублей соответственно). Toyota и Mitsubishi почти одинаково подняли стоимость пикапов: Hilux - прибавил 3,1 процента или 72-139 тысяч рублей, L200 - 2,9 процента (70-100 тысяч рублей).

В рублёвом эквиваленте максимальный рост зафиксирован на BMW X6 в исполнении xDrive40d M Sport Pro - он подорожал на 350 тысяч рублей. Следом за ним - уже упомянутый выше Lexus LS, а также LX - они прибавили до 254 тысяч рублей.

Впервые в этом году в топ-20 самых сильно подорожавших машин не попал ни один европейский премиум-бренд.

- Темп роста цен понемногу замедляется, в августе стоимость новых автомобилей выросла в среднем на 0,4 процента, - комментирует руководитель пресс-службы "Авто.ру" Валентина Ананьева. - И, тем не менее, на рынке по-прежнему сохраняется непростая ситуация, в первую очередь, для потребителя. Разные факторы, включая последствия пандемии, разницу курсов валют, проблемы с чипами, вызвали повышение цен и дефицит автомобилей. Скорее всего, улучшения стоит ждать не раньше следующего года.

Надо сказать, что не все так плохо в королевстве. Несколько моделей все же подешевели. Среди них - в основном представители Mercedes-Benz, в том числе - версии AMG: CLS потерял в цене 220 тысяч рублей, GLC - 20-380 тысяч рублей, GLE - 200-410 тысяч рублей, E-класс - 10-350 тысяч рублей, S-класс - 200-930 тысяч рублей.

Среди бюджетных автомобилей дешевле стали Hyundai Solaris с механической коробкой передач (комплектация Comfort + Light + Winter) - минус 80 тысяч рублей, а также Sonata (комплектация Prestige) - минус 70 тысяч рублей.

Если смотреть на динамику цен сначала года, то на новые автомобили они выросли в среднем на 7,2 процента. Среди брендов больше всего за 8 месяцев подорожали DongFeng (17,6 процента), Mini (14 процента) и Jeep (13,4 процента). Премиальный сегмент прибавил 7,9 процента, массовый - 6,8 процента.