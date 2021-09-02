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В Сети появился новый фрагмент "Дюны" Дени Вильнева

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    02.09.2021, 21:09
Текст:   Юлия Авакова

В преддверии международной премьеры "Дюны" на Венецианском кинофестивале издание Vanity Fair поделилось очередной сценой из экранизации, которые многие поклонники фантастической вселенной ждали не один год.

Фото: kinopoisk.ru
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Фрагмент показывает сцену схватки между молодым Полом Атрейдесом (Тимоти Шаламе), который пытается найти свое место в жизни и понять динамику отношений вокруг своего семейства, и оружейным мастером Гурни Халлеком (Джош Бролин), который становится одним из наставников наследника.

Помимо визуальных акцентов сцена примечательна звуковыми эффектами, которые призваны передать столкновение силовых щитов, защитных энергетических полей.

Ранее вышли два новых тизера фильма с новыми сценами.

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