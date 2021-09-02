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Тимоти Шаламе сравнил "Дюну" с "Гарри Поттером"

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    02.09.2021, 21:17
Текст:   Юлия Авакова

Накануне мировой премьеры на Венецианском кинофестивале долгожданной экранизации фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна" в режиссерском прочтении Дени Вильнева, американский актер Тимоти Шаламе, сыгравший Пола Атрейдеса, сказал пару слов о величии литературного первоисточника.

Фото: kinopoisk.ru
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Он также поведал о более близких ему аналогиях, приходящих на ум, когда речь заходит об осмыслении масштабности литературного явления, ставшего ему близким по долгу профессии. Об этом сообщает портал Digital Spy.

Зная, что он навлечет на себя гнев одних и едкие насмешки со стороны других, Шаламе все-таки решил рассказать о том, что по степени влияния в его восприятии "Дюна" сродни "Гарри Поттеру", ставшему культовой книгой поколения Шаламе точно так же, как книга Герберта - для тех, чья юность пришлась на вторую половину шестидесятых.

Знакомясь с материалами, Шаламе был удивлен многогранностью вселенной "Дюны", включая произведения, созданные на ее основе - фильм Дэвида Линча, компьютерная игра и многое другое.

Фото: kinopoisk.ru
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По его мнению, современная поп-культура очень многим обязана "Дюне" - в том числе произведениям разных жанров, которые были созданы под влиянием идей, сформулированных в книге. Увлеченность многочисленного фанатского сообщества реалиями романа, поразительный уровень знаний даже самых мелких нюансов произведения вызвали у актера неподдельное удивление - и вновь натолкнули его на привычные сравнения.

Шаламе также отметил, что погружаться в реалии, придуманные Гербертом, непросто. Нельзя сказать, что это сложное чтение, но, с другой стороны, автор явно не стремился к простоте восприятия им написанного.

В Сети также появился новый фрагмент из фильма.

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