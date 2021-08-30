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Вышли два новых тизера "Дюны" с новыми сценами

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    30.08.2021, 17:01
Текст:   Козьма Лоханкин

Вслед за уникальным японским трейлером "Дюны" Дени Вильнёва, в котором нам показали немало новых кадров, встречаем ещё пару уникальных роликов о фильме из Азии, на этот раз - из Сингапура.

Фото: WDSSPR
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В Сети появились два англоязычных сингапурских тизера, один из которых называется "Это только начало" и значительную часть времени уделяет Зендеи в роли Чани. Напомним, Вильнёв намерен сделать её главной героиней второй части дилогии.

Второй показывает знаменитую сцену из начала романа Фрэнка Герберта, в которой Пол проходит испытание болью, помещая руку в специальный "Куб агонии" под надзором Преподобной матери.

Старт проката назначен на 16 сентября - более чем на месяц раньше, чем в США.

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