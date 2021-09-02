Видео: поезд снес с путей грузовик с лопастью ветрогенератора

Трудно представить себе более дорогой (ну разве что спорткары) и более габаритный груз, чем тот, что перевозил техасский дальнобойщик из городка Гонсалез в Люлин. Лопасть ветрогенератора длиной не менее 60 метров и ценой от 250 до 500 тысяч долларов. Такое доверяют только самым опытным и умелым водителям, но в этот раз в работе компании-перевозчика произошел какой-то сбой.

Тщательно зафиксировав груз и просчитав маршрут по шоссе I10, шофер каким-то образом пропустил (или решил срезать несколько километров пути) комфортный железнодорожный переезд к шоссе I80 и вместо этого съехал на шоссе I83. А там перед переездом был крутой поворот, а после переезда - еще придорожный паркинг.

Увидев, как тяжело придется маневрировать с громоздким грузом, водитель растерялся и замешкался на путях, но гудок приближающегося поезда заставил его торопиться. Шофер нажал на газ и успел протащить через рельсы большую часть груза. Мчавшийся товарняк зацепил кончик лопасти, но этого оказалось достаточно чтобы перевернуть машину и покорежить несколько чужих легковых автомобилей на парковке. Сметенные по ходу шлагбаумы, столб электропередач и прочая обслуживающая переезд инфраструктура - не в счет.

По данным полиции, никто в итоге не пострадал, но ущерб исчисляется сотнями тысяч долларов.