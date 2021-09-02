ВС РФ подтвердил правомерность требования к автошколам заполнять путевой лист

Верховный суд подтвердил требование к автошколам при обучении кандидатов в водители на дорогах заполнять путевой лист.

До октября прошлого года такой обязанности у автошкол не было. Но 30 октября приказом минтранса утвержден новый порядок заполнения путевых листов. Если раньше эта обязанность возлагалась на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов, пассажиров и багажа, то теперь просто на всех юрлиц и ИП. В том числе которые перевозочной деятельностью не занимаются.

Тогда некий Союз "Центр поддержки и развития автошкол" обратился в Верховный суд с заявлением о признании не действующим этого пункта нового порядка для организаций, осуществляющих подготовку водителей. Но ВС отказал в удовлетворении иска. Тогда союз подал апелляцию.

Апелляционная коллегия Верховного суда напомнила, что в соответствии с законом о безопасности дорожного движения,индивидуальные предприниматели, обязаны организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения. Закон устанавливает обязанность юрлиц и ИП, осуществляющих перевозки пассажиров, а также перемещение лиц, кроме водителя, организовывать и проводить предрейсовый или предсменный контроль технического состояния транспортных средств. Также закон предусматривает обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств.

Порядок, установленный приказом минтранса, определяет, что путевой лист должен содержать не только сведения о транспортном средстве, но и сведения о водителе, которые включают время проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра.

Таким образом, путевой лист - это документ, в том числе подтверждающий прохождение медосмотра водителем и проведение предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства.

Именно обучающий вождению является водителем, и у него должен быть путевой лист, который подтверждает прохождение предрейсового медосмотра

Согласно закону о безопасности дорожного движения, лицо, обучающее управлению транспортным средством, является водителем. А кто бы с ним в машине ни находился - пассажиром.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны вне зависимости от вида и особенностей перевозок обеспечивать безопасность перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, включая наряду с прочим соблюдение порядка заполнения путевых листов; указывать в них обязательные реквизиты и осуществлять контроль технического состояния транспорта, отметила Апелляционная коллегия ВС и жалобу не удовлетворила.

Напомним, что ранее МВД давало разъяснения на эту тему. В них также поясняется, что водители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должны проходить предрейсовый медицинский осмотр, данные которого вносятся в путевой лист. И этот документ водитель обязан предъявлять сотруднику ГИБДД на дороге.

В официальном разъяснении МВД также подчеркнуло, что именно обучающий вождению является водителем, а не его ученик, хотя именно ученик сидит за рулем.

Но как быть тогда с каршерингом и другими арендованными машинами? Ведь их арендуют также у юридических лиц.

На аренду машин требование об оформлении путевого листа не распространяется, если арендатор - физическое лицо. Он управляет автомобилем на основании договора аренды. Владельцем машины на время аренды стало именно физическое лицо. А на него требования о путевом листе не распространяются.