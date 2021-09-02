Вышел первый трейлер "Падения Луны" Роланда Эммериха

Вот оно - то, о чем мы тайно стыдливо мечтали, ночей не спали - наконец-то первый тизер-трейлер "Падения Луны" (Moonfall), нового фильма-катастрофы Великого-Ужасного Роланда Эммериха ("День независимости", "Годзилла"). Полторы минуты чистого гигантоманского экстаза.

Причем суть ясна уже из названия предприятия - наш естественный спутник сходит с орбиты в результате воздействия таинственных сил и пытается свалиться на Землю. Чему хотят противостоять бывшие астронавты и энтузиаст теории заговора, имеющие ключ к решению ситуации, как им кажется.

В ролях - Холли Берри, Майкл Пенья, Джош Брэдли, Дональд Сазерленд, Чарли Пламмер и Патрик Уилсон.

Эммерих - режиссер и соавтор сценария.

Российская премьера ожидается 3 февраля.