За пять лет число киберпреступлений выросло в 25 раз

Цифровизация жизни несет пользу, считают 72% россиян. При этом темпы внедрения "цифры" считают поспешными 64%, 57% убеждены, что "цифра" нарушает права человека, а 42% высказались категорически против составления социального рейтинга граждан. Таковы итоги социологического исследования НИУ ВШЭ, проведенного по просьбе Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ).

Один из ключевых выводов опроса - опережающие темпы внедрения "цифры" давят на многомерность связей в обществе, увеличивая статистику киберпреступлений. За последние пять лет число "цифровых" преступлений выросло в 25 раз. При этом, по данным экспертизы, до 75% мошеннических цифровых схем не будут раскрыты, так на это нет средств, навыков и пока подготовленных специалистов.

- В Совете по правам человека не мракобесы, и мы не против "цифры", - говорит глава СПЧ Валерий Фадеев, - мы выполняем поручение президента страны: разработать основы цифрового кодекса прав человека и внести их в виде поправок в закон. Наша задача - снять риски цифровизации и сделать так, чтобы права людей были защищены.

В ряду наиболее глобально нарушаемых "цифрой" прав человека Фадеев, опираясь на итоги исследования НИУ ВШЭ, назвал утечку персональных данных граждан, сбои в технологии распознавания лиц камерами наблюдения, произвольное введение частными компаниями социальных рейтингов, угроза отказа от очного образования в пользу дистанционного и агрессия в Интернете. Среди очередных рисков - отказ от бумажного документооборота в пользу электронного, которая может привести к слежке за частной жизнью людей, утери или подделке электронных документов. Итоги опроса НИУ ВШЭ лягут на стол президента России накануне составляемого "Цифрового кодекса прав человека". Его выход в свет ожидается в конце осени.

В ряду ключевых правил цифровой гигиены, которую намерен ввести "Цифровой кодекс прав человека", - правовая ответственность за достоверность информации или ее фейковость должна возлагаться не только на их носителей, но и на цифровых посредников - поисковые системы.

- Концепцию и "дорожную карту" внедрения "Цифрового кодекса прав человека" дописываем, - говорит член СПЧ Игорь Ашманов, - и думаю, в виде поправок в закон кодекс постепенно войдет в правовое поле российского законодательства. Ведь как преимущества "цифры очевидны, так сроки ее галопирующего внедрения дают издержки нарушения прав человека. Причем настолько, что встает вопрос укрепления цифрового суверенитета государства и личности, а для этого нам надо совершенствовать нормы закона.

Ашманов привел простой пример. Волна мошенничества с массовой утечкой персональных данных не привела к тому, чтобы кто-то ответил на нарушение прав граждан. "Если не менять закон, будет еще хуже с биометрией и электронным документооборотом, - считает он. - Уже есть примеры поддельных "цифровых" торгов престижными участками земли на Юге, где все было сделано "электронно". Надо снизить или даже приостановить темпы цифровизации с тем, чтобы они не опережали закон. Иначе мы получим рост уязвимости общества и правоохранительной системы от шквала цифровой криминнногенности и коррупции".