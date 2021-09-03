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Рубрика: В мире

Байден навестил в госпитале раненых в Афганистане военных

Фото: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Фото: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Фото: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Президент США Джо Байден навещает американских военных, получивших ранения неделю назад при взрыве в аэропорту Кабула. Такую информацию распространил Белый дом.

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Отмечается, что глава государства вместе с супругой приехал в госпиталь в предместье Вашингтона, куда раненые были доставлены на лечение. "Президент и первая леди навещают раненых воинов в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида", - цитирует РИА Новости пресс-релиз.

Взрыв, устроенный в минувший четверг смертником на пропускном пункте аэропорта, унес жизни 13 американских военных, еще 20 получили ранения. Погибли также десятки афганцев.

Напомним, в конце августа глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил на пресс-конференции в Пентагоне о завершении вывода американских войск из Афганистана. Война США в Афганистане длилась 19 лет 10 месяцев и 25 дней. В ходе этой миссии был убит 2461 американский военнослужащий, еще более 20 тысяч получили ранения.

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