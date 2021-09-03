BMW сделала авто из вторсырья, Mercedes шьет одежду из отстрелянных подушек

Два немецких автопроизводителя продемонстрировали, что забота об экологии может осуществляться не только через законодательные нормативы.

Например, BMW представит машину, созданную на 100% из переработанных материалов, а Mercedes представил коллекцию одежду из отработавших эйрбегов.

Премьера BMW i Vision Circular состоится 6 сентября в рамках автосалона в Мюнхене. На данный момент известно лишь, что ни одно дерево, животное для производства концепта не пострадали: в общем, природа говорит "спасибо".

Соответственно, после истечения срока службы автомобиль можно снова отправить в переработку, сделав из него, например, покрытие для игровых площадок или же "соткать" полотно для пошива одежды по примеру Mercedes-Benz.

Mercedes совместно с дизайнером одежды Хероном Престоном, являющимся сторонником экологичности и проповедником новаторских подходов, создали коллекцию одежды Airbag из отстрелянных подушек безопасности.

Проект приурочили к 40-летнему юбилею выхода Mercedes S-Class W126 - первого в мире автомобиля с подушками безопасности и преднатяжителями ремней. Напомним, что в те времена не было обязательным условием пристёгиваться, и подушки были разработаны не в дополнение, а как альтернатива этому простому средству безопасности.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.