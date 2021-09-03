Dacia представила аналог Lada Largus - семейный универсал Jogger

Не секрет, что в основе Lada Largus лежит румынский универсал Dacia Logan MCV первого поколения, который во второй генерации лишился "галёрки", а в третьем снова обзавёлся ей. И оригинальным именем - Jogger.

Внешность фронтальной части не так интересна: как и ожидалось, это калька с Renault Sandero Stepway. Да, Jogger "с завода" имеет кросс-версию и позиционируется в качестве универсальной машины с внешностью под SUV. Задние фонари имеют вертикальную ориентацию, и их части не заползают на крышку багажника, которая, в отличие от нашего Lada Largus, односекционная и открывается, как у хэтчбека - поднятием наверх.

Третьим рядом сидений Dacia Jogger обязан растянутой по сравнению с Logan и Sandero колёсной базе: её размер составляет 2897 мм против 2649 мм. Длина универсала - 4547 мм, в то время как у седана она равна 4396 мм. Если сравнивать с Largus, то база у российской модели больше - 2905 мм, а вот по длине она уступает - 4488 мм.

Ширина новинки Dacia - 1784 мм (без учёта боковых зеркал), а высота - 1632 мм (с рейлингами).

Отметим, что ширина колеи у Dacia Jogger меньше, чем у того же Logan, и почти такая же, как у Sandero Stepway: спереди - 1520 мм, сзади - 1509 мм.

Фото: Пресс-служба Dacia.

Объём багажного отделения пятиместной версии - 708 литров, в семиместный универсал войдёт 160 литров и только 565 литров со сложенными спинками третьего ряда сидений. Для сравнения: у Lada Largus он составляет 560 и 135 литров соответственно.

Салон универсала тоже не имеет никаких сюрпризов и повторяет то, что предлагается Sandero Stepway. В топовых версиях есть климат-контроль, мультимедиа с экраном 8 дюймов (в дешёвых комплектациях Dacia предлагает интересное решение сопряжения со смартфоном), мультифункциональное рулевое колесо, подогревы сидений, парктроники камера заднего вида, электронный стояночный тормоз, датчик дождя и набором электронных ассистентов безопасности.

На рынок Dacia Jogger выйдет с бензиновым двигателем TCe 110 и битопливным Eco-G 100. Оба оснащены системой "старт-стоп" и работают в паре с 6-ступеначатой МКП.

В 2023 году Dacia представит гибридную силовую установку, состоящую из бензинового двигателя 1.6 литра, стартер-генератора и электромотора, вероятно, вмонтированного в коробку передач. Обещают, что до 80% времени в городе можно будет передвигаться в электрическом режиме.

Приём заказов стартует в ноябре, а первые автомобили до европейских клиентов, а также до Турции и Израиля доберутся только к февралю 2022-го.

Dacia Jogger построен на платформе CMF-B, которая также станет основой для всех будущих Lada.

Фото: Пресс-служба Dacia.

Фото: Пресс-служба Dacia.