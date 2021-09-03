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03.09.2021 22:20
Рубрика: В мире

Фронт сопротивления Афганистана опровергает взятие Панджшера талибами

Текст: Константин Волков
Фронт национального сопротивления (NRF) Афганистана под руководством Ахмада Шаха Масуда-младшего призывает не верить информации о том, что талибы разгромили военных NRF, закрепившихся в районе Панджшерского ущелья к северу от Кабула.

Так, представитель NRF Али Назари заявил в разговоре с британской радиостанцией BBC, что большая группа талибов (движение запрещено в РФ - прим.ред.) оказалась в окружении на северо-востоке долины Панджшер. По его словам, "несколько сотен талибов оказались в ловушке. У них заканчиваются боеприпасы, и сейчас они обсуждают условия того, чтобы сдаться".

Фото: AFP
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Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех также заявил в Twitter, что бои в Панджшере продолжаются. По словам Салеха, объявившего себя ранее президентом Афганистана после бегства Ашрафа Гани, он находится в Панджшере.

Ранее турецкая газета Yeni Safak сообщила со ссылкой на своего корреспондента в Афганистане, что бойцы движения "Талибан" взяли район Панджшер.

"Пандшер пал, и талибы сейчас празднуют его взятие, стреляя в воздух", сообщает источник газеты.

"Машина пропаганды "Талибана" продолжает публиковать одни и те же заявления о том, что Панджшер пал. Так уже было на прошлой неделе, но все это - неправда. Все как раз наоборот: Фронт национального сопротивления вынудил их отступать", отметил в разговоре с ВВС представитель NRF Али Назари.

Также NRF вечером 3 сентября опубликовал пост в Twitter, в котором сказано, что "бойцы NRF отбили все вражеские атаки за последние 24 часа, и вражеские военные находятся в бегах. Силы NRF окружили талибов вместе с другими международными террористами в районе перевала Хавак".

Фото: AP
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2 сентября представитель оппозиционного фронта Фахим Дашти заявил, что за последние четыре дня в ходе столкновений было убито 350 боевиков "Талибана" и еще не менее 290 ранено. Однако "Талибан" заявил, что эта информация не соответствует действительности.

До того в течение нескольких дней талибы и Фронт национального сопротивления Афганистана, возглавляемый Ахмадом Шахом Масудом-младшим, вели переговоры. Масуд, в частности, настаивает на формировании инклюзивного правительства Афганистана, в которое бы входили представители всех значимых политических групп и национальных меньшинств, включая таджиков, узбеков и хазарейцев. Позднее обе стороны заявили, что переговоры не увенчались успехом.

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