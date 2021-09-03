Турецкая газета сообщила о взятии Панджшера талибами

Турецкая газета Yeni Safak вечером 3 сентября сообщила со ссылкой на своего корреспондента в Афганистане, что бойцы движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли район Пандшер, где держал оборону Фронт национального освобождения Афганистана (NRF) под командованием Ахмада Шаха Масуда-младшего.

"Пандшер пал, и талибы сейчас празднуют его взятие, стреляя в воздух", - сообщает источник газеты.

Вместе с тем Фронт национального освобождения Афганистана также вечером 3 сентября опубликовал пост в Twitter, в котором сказано, что "бойцы NRF отбили все вражеские атаки за последние 24 часа, и противники обратились в бегство. Силы NRF окружили талибов вместе с другими международными террористами в районе перевала Хавак".

2 сентября представитель оппозиционного фронта Фахим Дашти сообщил, что за последние четыре дня в ходе столкновений было убито 350 боевиков "Талибана" и еще не менее 290 ранено. Однако "Талибан" заявил, что эта информация не соответствует действительности.

До того в течение нескольких дней талибы и Фронт национального сопротивления Афганистана, возглавляемый Ахмадом Шахом Масудом-младшим, вели переговоры. Масуд, в частности, настаивает на формировании инклюзивного правительства Афганистана, в которое бы входили представители всех значимых политических групп национальных меньшинств, включая таджиков, узбеков и хазарейцев. Позднее обе стороны заявили, что переговоры не увенчались успехом.