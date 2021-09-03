СМИ: Талибы были вынуждены отступить из Панджшера

Силы талибов (движение запрещено в РФ) в результате тяжелых потерь были вынуждены отступить со своих позиций вокруг Панджшера, большое число талибов попали в плен, сообщает ТАСС со ссылкой на местные источники.

При этом движение "Талибан" заявило 2 сентября, что его бойцы продвинулись вперед в районе Шутул.

Также 2 сентября представитель оппозиционного фронта Фахим Дашти заявил, что за последние четыре дня в ходе столкновений было убито 350 боевиков "Талибана" и еще не менее 290 ранено. "Талибан" заявил, что эта информация не соответствует действительности.

До этого в течение нескольких дней талибы и Фронт национального сопротивления Афганистана, возглавляемый Ахмадом Шахом Масудом-младшим, вели переговоры. Масуд, в частности, настаивает на формировании инклюзивного правительства Афганистана, в которое бы входили представители всех значимых политических групп и национальных меньшинств, включая таджиков, узбеков и хазарейцев. Позднее обе стороны заявили, что переговоры не увенчались успехом.