Какие инструменты всегда должны быть в багажнике автомобиля

Современные автомобили не требуют частого вмешательства хозяина в техническую составляющую работы. Однако совсем без инструментов, позволяющих оперативно устранить возникшую неисправность, ездить нельзя.

В минимальный набор каждого автомобилиста в обязательном порядке должен входить налобный фонарь, который можно подзарядить от аккумулятора. Свет пригодится, к примеру, при экстренной смене колеса в темное время суток, мелком ремонте под капотом и даже при банальной погрузке и разгрузке багажника. Пригодится устройство и во время выездов на природу.

Стоит иметь в бардачке хороший острый нож, пишет aif.ru. Материал его должен быть максимально качественным, чтобы можно было им обрабатывать резину, зачищать провода. В экстренной ситуации он может пригодиться для разведения костра и сооружения навеса. Важно только, чтобы инструмент не подпадал под категорию холодного оружия, чтобы не возникло проблем с законом.

Для каждого автовладельца будет полезно иметь в багажнике малый компрессор с манометром. Мощное устройство быстро выведет из строя прикуриватель, а вот 100-ваттный прибор имеет смысл приобрести. В качестве альтернативы можно взять ножной насос, который будет работать даже при проблемах с электрической сетью.

К насосу должен прилагаться набор для ремонта шин. В любом магазине автозапчастей можно приобрести небольшой комплект для заделывания мелких проколов. Колесо можно будет отремонтировать в дороге, когда вблизи не предвидится автомастерской.

Кстати, штатный домкрат хорошо было бы укомплектовать специальным "башмаком", который фиксирует автомобиль на уклоне. А Г-образный ключ дополнить баллонником типа крест: им фиксировать болты будет гораздо проще.

Стоит возить с собой и запасные лампы в фары, которые могут выйти из строя внезапно, в дороге. На многих современных автомобилях их можно заменить парами за несколько минут даже без специального инструмента.

Ну и последний совет касается прорезиненного тента или толстой подстилки. Пригодится эта вещь не только для пикников, но и для сооружения временного навеса, перевозки габаритных или не совсем чистых грузов. Подстилкой можно быстро накрыть внутреннюю обивку, чтобы не испачкать ее. Максимально доступный вариант - большой кусок садового полиэтилена, который в сложенном виде не займет много места в багажнике.