Михаил Шуфутинский рассказал о своих чувствах к песне "3 сентября"

Советский и российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский рассказал, как он относится к тому, что каждый год его песня "3 сентября" в разном виде "разрывает" интернет мемами и шутками.

"Мне не надоело, мне нравится внимание моих слушателей ко мне. Мне нравится, что написанная почти 30 лет тому назад и спетая мною песня до сих пор любима людьми", - цитирует его телеканал "Москва 24".

Артист также сообщил, что не планирует в ближайшее время исполнять хит с кем-то в дуэте, хотя за долгие годы ему поступала масса предложений об этом. Конкретных имен потенциальных претендентов он при этом не называет.

Кроме того, Шуфутинский добавил, что композиция в течение всей своей жизни претерпела некоторые изменения в аранжировке, но они незначительны и не имеют большого значения.

В Сети 3 сентября часто называют "Шуфутиновым днем". Сам музыкант эту дату как-то специально не отмечает и проводит день по-разному: "Бывает, что я с друзьями, бывает, выступаю, уезжаю куда-то. День проходит так же, как и другие. В основном это все-таки работа".