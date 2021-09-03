Пентагон опроверг сообщения о сокращении военного присутствия США в Сирии

Министерство обороны США опровергло сообщения ряда СМИ о сокращении американского военного присутствия в Сирии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя Пентагона.

По его словам, параметры миссии США в Сирии "остаются прежними. "Мы сегодня утром звонили, чтобы в этом удостовериться", - отметил собеседник.

Информацию о том, что американские войска оставили три базы на территории Сирии, распространили СМИ Ирана. По озвученным ранее данным Пентагона, в этой стране сейчас находятся 900 военнослужащих США.

Между тем, пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби заявил, что военная миссия США в Афганистане завершена, американцы не будут помогать противникам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). При этом он отметил, что США продолжат "иметь возможность проводить дистанционные контртеррористические удары по мере необходимости".