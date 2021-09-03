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03.09.2021 23:24
Рубрика: В мире

Почему Байден подписал указ о рассекречивании документов 11 сентября

Текст: Максим Макарычев

Президент Джо Байден подписал в пятницу распоряжение, предписывающее министерству юстиции и другим правительственным учреждениям изучить документы, связанные с расследованием терактов 11 сентября 2001 года Федеральным Бюро расследований (ФБР), на предмет возможного рассекречивания, выполнив предвыборное обещание всего за несколько дней до 20-й годовщины террористических атак.

Фото: 1tv.ru
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Указ Байдена требует, чтобы генеральный прокурор Меррик Гарланд опубликовал рассекреченные документы публично в течение следующих шести месяцев, отмечает издание Politico. Решение главы Белого дома рассекретить документы стало переломным моментом в почти двадцатилетних усилиях семей, потерявших близких 11 сентября 2001 года.

Почти 1800 американцев, непосредственно пострадавших от атак, выступили с заявлением на прошлой неделе, высказавшись против участия Байдена в каких-либо мемориальных мероприятиях в этом году, если он не подтвердит свое обещание рассекретить документы. Эти доказательства, по их мнению, могут свидетельствовать о связи между лидерами Саудовской Аравии и трагическими событиями. Адвокаты родственников жертв в 2020 году подвергли резкой критике заявление тогдашнего генерального прокурора Уильяма Барра, сообщившего о том, что документы должны оставаться "засекреченными для защиты национальной безопасности", всего через несколько месяцев после того, как бывший президент Дональд Трамп пообещал рассекретить файлы ФБР.

"Со времени заключения Комиссии по терактам 11 сентября 2004 года было обнаружено много следственных доказательств причастности саудовских правительственных чиновников к поддержке атак, - говорится в заявлении группы. - При нескольких администрациях министерство юстиции и ФБР активно стремились сохранить эту информацию в секрете и помешать американскому народу узнать всю правду о терактах 11 сентября".

В мире США Теракты 11 сентября 2001 года

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