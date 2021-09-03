Продажи Lada в августе упали на 32.6%. Granta уступила место Vesta

АвтоВАЗ опубликовал статистику продаж автомобилей Lada в августе 2021 года. В компании связывают падение показателей с дефицитом комплектующих, который не позволяет стабильно выпускать продукцию.

В августе 2021 года было продано 19 428 легковых и лёгких коммерческих Lada в России - минус 32.6% к показателям прошлого года. Первое место по количеству проданных авто занимает Lada Vesta с результатом 6 882 машины.

На втором - бестселлер прошлых месяцев - Lada Granta, которая была продана в количестве 5 007 авто.

На третьем месте - модели семейства Niva, совокупные продажи Niva Legend и Niva Travel составили 3438 единиц.

"АвтоВАЗ, как и многие автомобильные заводы по всему миру, испытывает нехватку поставок необходимых электронных компонентов. Компания прилагает все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию и как можно скорее возобновить регулярное производство автомобилей. Очевидно, что возвращение к нормальному режиму производства займет некоторое время и может привести к более длительному сроку поставок автомобилей в дилерские центры", - прокомментировал Николя Мор, президент АвтоВАЗа.

В настоящее время конвейер завода работает в замедленном темпе, периодически производство приходится останавливать вовсе из-за нехватки электронных компонентов. Выпуск Lada Vesta, который налажен в Ижевске, действует без перебоев.