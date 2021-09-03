Ракета Firefly Alpha была уничтожена американскими военными

Космическая ракета Firefly Alpha, запущенная с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии, была уничтожена по решению военных, наблюдавших за запуском. Это произошло через 2,5 минуты после запуска из-за возникшей "аномалии" двигателя.

"Alpha испытала аномалию, которая привела к преждевременному завершению миссии... Сообщаем, что в связи с аномалией никто не пострадал", - сообщила компания Firefly Aerospace.

Это был первый полет Alpha. Ракета должна была доставить на низкую орбиту (высота порядка 300 километров) в общей сложности около 92 килограммов груза, в том числе малые спутники, а также "академические и образовательные коллекции" в рамках программы DREAM Research Accelerator Mission. Цель миссии заявлена как "запечатлеть мечты человечества о будущем космоса и вдохновить людей по всему миру на большие мечты и стремление к звездам".

Американская компания-разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc. принадлежит украинскому бизнесмену Максиму Полякову. Штаб-квартира компании находится в Остине, штат Техас. Задача Firefly Aerospace, как заявлено на ее сайте, - "обеспечить экономичный и удобный доступ в космос для небольших полезных нагрузок посредством проектирования, производства и эксплуатации надежных ракет-носителей".