Столичные школьники рассказали о победах на WorldSkills Russia

Завершился Финал IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Соревнования проходили в Уфе, сборная столицы стала абсолютным чемпионом. Команда завоевала 236 наград, из которых 160 - золотые, 51 - серебряные и 25 - бронзовые медали. Впечатлениями о турнире поделились с "РГ" участники соревнований.

Как рассказали в департаменте образования и науки Москвы, сборная столицы была представлена в 90 из 105 взрослых и в 56 из 58 юниорских компетенциях. Всего в очной части финала в Уфе выступали 193 московских конкурсанта. Соревнования прошли с соблюдением всех эпидемиологических мер безопасности.

"Соревнования проводились по семи блокам: строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, сфера услуг, транспорт, логистика и образование, - рассказала "РГ" директор Московского центра развития профессионального образования Ирина Жданова. - В них участвовали студенты от 16 до 22 лет и школьников от 10 до 16 лет. Наша сборная на каждом финале одна из самых представительных. Это показатель уровня подготовки студентов и школьников Москвы. Опыт чемпионатов профессионального мастерства обобщается и тиражируется в образовательные учреждения. Так растет новое поколение - поколение успешных и востребованных профессионалов".

Как рассказала "РГ" золотая медалистка Маргарита Красавцева, ученица школы №1482, она выступала в компетенции "Спасательные работы" (юниоры).

"Кроме меня в команде еще четыре мальчика, - рассказала Красавцева. - Ребята - профессионалы, поэтому все схватывается на лету и получается. Мне нравятся физические нагрузки, все, чем я занимаюсь: это экстрим, это помощь другим людям, спасение жизней, настоящее и благое дело".

Участник компетенции "Инженерный дизайн CAD" юниоры (12-14) Михаил Муливенко, ученик школы №1150, отметил, что готовился к чемпионату два года, по многу часов.

"Моей целью было поехать на нацфинал и победить, стать лучшим в России, я получил золотую медаль, - поделился впечатлениями Михаил Муливенко. - Соревнования дают хороший толчок по подготовке. Когда ты находишься в атмосфере постоянного роста, идешь от этапа к этапу, все нарабатывается и усваивается особенно здорово. Моя компетенция позволяет работать с тем, что будет востребовано в будущем: это и производство, и архитектура - почти все сферы экономики".

Золотая медалистка в компетенции "Организация экскурсионных услуг" юниоры (14-16) Анна Ильина, ученица школы № 962, отметила, что чемпионат прошел на одном дыхании. "Самым запоминающимся на чемпионате стал модуль "аудиогид", где требовалось быть собранной, уметь быстро и креативно мыслить, - рассказала Ильина. - Мы записывали экскурсию по дендрарию в Сочи. Познакомились с ботаническими особенностями, сделали много необычных фотографий для соцсетей".

Год готовился к состязаниям Евгений Елисеев, студент Колледжа связи №54 имени П.М. Вострухина, победивший в компетенции "Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП". "Тренировался у нас в мастерской колледжа, там стоит лучшее оборудование, которое есть сегодня в этой сфере, - говорит Елиссев. - Самым сложным был тот модуль, где нужно было сделать больше всего сварок и проложить кабелей. Моя компетенция важна, поскольку без нее невозможен интернет и привычные ресурсы, нужна волоконно-оптическая линия, которая передает поток данных. Создание такой линии связи, состоящей из множества линий передачи, - это решение, которое позволяет значительно ускорить обмен информацией и повысить надежность передачи данных. От конкурсанта требуется собрать линию. Обычно это делает группа людей, а на чемпионате одному человеку нужно спроектировать и собрать линию".

Студент Колледжа архитектуры и строительства №7, участник компетенции "Производство мебели" Петр Евтюгин, не только завоевал золото, но и рассказал "РГ", как стать победителем.

"Я шел к своему нацфиналу два года. Для того, чтобы стать чемпионом нужно терпение и усердие, а еще заинтересованность, - рассказывает Евтюгин. - Мы на чемпионате делали тумбочку. Для того, чтобы успешно выступить в финале, во время тренировок я смастерил таких несколько десятков. На площадке чемпионата все должно быть идеально, чтобы не волноваться, не отвлекаться на людей вокруг, а максимально качественно делать свою работу, показывать, что умеешь".

Кстати, столичная сборная на финале Национального чемпионата второй год подряд становится абсолютным лидером. В прошлом году в общекомандном зачете ребята завоевали 183 награды.