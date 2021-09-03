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03.09.2021 13:26
Рубрика: Легковые авто

В Москве выявили больше 900 автомобилей, зарегистрированных на умерших

Текст: Владимир Баршев
Госавтоинспекция продолжает активную работу по выявлению автомобилей, регистрация которых прекращена в связи со смертью собственника. Только в Москве за 8 месяцев этого года задержано 952 таких транспортных средства, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Водители этих автомобилей привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации транспортных средств изъяты для последующей утилизации.

Фото: iStock
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Также столичная Госавтоинспекция напоминает, что после смерти собственника машины автомобилем пользоваться нельзя до момента вступления в наследство. Для регистрации такого транспортного средства необходимо обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции и предоставить автомобиль, свидетельство о праве на наследство, а также полис ОСАГО, оформленный непосредственно на того, кто ставит машину на учет, так как старый перестал действовать с момента смерти собственника.

Однако с таким положением дел не соглашаются юристы. Они считают, что закон о регистрации транспортных средств в этой части противоречит Гражданскому кодексу и ущемляет права наследников. Например, пользоваться квартирой наследник может и до вступления в наследство, его никто не выселит. А автомобилем пользоваться не имеет права. Машина должна стоять на приколе, даже если это единственное транспортное средство на всю семью.

В пункте 1 статьи 1152 ГК прописано, что для приобретения наследства наследник должен его принять. Способы принятия наследства установлены статьей 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации. В первом ее пункте сказано, что принятие наследства осуществляется подачей нотариусу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Но закон о регистрации транспортных средств не предусматривает никаких иных документов для постановки машины на учет, кроме тех, которые удостоверяют право собственности. Для наследников - это свидетельство о вступлении в наследство. А получить его можно только через полгода после смерти собственника. Документ, подтверждающий принятие наследства, этим законом не предусмотрен.

Фото: Владимир Астапкович/ТАСС
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Да, некоторые недисциплинированные водители пользуются зарегистрированным на умерших транспортом, чтобы безнаказанно нарушать правила. Но не все же такие. У большинства просто нет другого автомобиля и нет возможности его приобрести.

Решить этот вопрос могли бы депутаты, внеся поправки в закон о регистрации транспортных средств. Без этих поправок наследники по-прежнему будут ущемляться в своих правах.