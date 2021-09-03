Хабаровский педагог извинилась за танец живота на школьной линейке

Хореограф хабаровской школы Юлия Марченко принесла извинения ученикам и их родителям за исполнение танца живота во время линейки, посвященной Дню знаний. Видеообращение педагога администрация города разместила на своей странице в Instagram.

- Хочу принести искренние извинения детям, родителям, бабушкам, дедушкам, всем тем, у кого мое выступление вызвало негативные эмоции, непонимание, недоумение, - говорит учительница. - Своим творческим номером, изображая птицу счастья, я никого не хотела оскорбить, задеть чьи-то чувства, я хотела принести радость.

Педагог признала, что номер оказался слишком сценическим и не вписался в формат школьного праздника. А вот по поводу костюма, который многие пользователи сочли вызывающим, Марченко ответила, что "он был полностью закрытым", из ткани телесного цвета, но из-за солнечных бликов "создалось впечатление обнаженного тела".

- Смысл моего номера заключается в том, чтобы мы, люди, никогда не теряли своих крыльев, - пояснила девушка, добавив, что этого как раз никто из критиков не заметил.

По словам Марченко, она не раз выступала с этим номером на различных городских праздниках, но теперь при подготовке сценических номеров будет учитывать специфику школьных мероприятий.

Напомним, первого сентября в местных соцсетях появился видеоролик, на котором учительница танцует перед учениками младших классов на школьной линейке. В городском управлении образования назвали представление неуместным и заявили о том, что оно поставило под сомнение концепцию воспитательной работы всей школы. В отношении руководства учебного заведения и персонала, занимавшегося подготовкой праздника, начата служебная проверка.