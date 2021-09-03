В Казани мужчину застрелили в лифте из-за купюр "банка приколов"

В следственном комитете Татарстана раскрыли причину убийства, произошедшего накануне в одном из спальных районов города.

Утром 2 сентября на лестничной площадке между 14 и 15 этажами одного из домов по улице Минской нашли тело 51-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову. По горячим следам был задержан 36-летний житель города, который не скрывая своего лица и наличия оружия, зашел вместе с потерпевшим в лифт, где и разыгралась драма.

По версии следствия, подозреваемый должен был приобрести у пострадавшего два земельных участка, а также расположенный на одном из них цех по выделке шкур за 6 миллионов рублей. В день убийства они оформили договор купли-продажи, после чего поехали домой к подозреваемому. В лифте последний передал денежные средства, но, как оказалось, в кейсе лежали купюры евро и долларов так называемого "банка приколов"

Обнаружив подлог, потерпевший начал возмущаться, за что и получил пулю в голову из карабина "Сайга". Вытащив тело на лестничную площадку, злоумышленник скрылся и уехал к знакомому, где оставил свой автомобиль. А затем вместе со своим отцом пытался выехать из города на другой машине.

Полиция объявила план "Перехват" и смогла задержать подозреваемого. Причастность к совершению преступления мужчина признал. Сейчас решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.