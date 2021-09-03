В Оренбуржье степные пожары уничтожили дома и постройки

За минувшие сутки в Оренбуржье зарегистрировали 25 степных и три лесных пожара, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.

В селе Николаевка Тюльганского района загорелась сухая трава. Пламя распространилось на жилые постройки, огонь бушевал несколько часов. Сгорел дачный дом и один нежилой дом, а также 11 хозяйственных построек. Пострадавших и погибших нет.

Трагедия произошла в поселке Верхний Киембай. В результате пожара погиб 62-летний мужчина. По предварительным данным причиной возгорания стали конструктивные недостатки жилого строения. Кстати, техногенных пожаров зафиксировано за последние сутки в два раза больше, чем природных. Из них 39 - произошли из-за загорания мусора.

Пожарные Оренбургской области продолжают противостоять стихии. В Соль-Илецком городском округе лесной пожар бушевал поблизости от села Покровка. Огонь ликвидирован. Также удалось отстоять жилые дома в Державинском участковом лесничестве Бузулукского района, где горел лес.

Прокуратура Оренбургской области проводит проверку по факту произошедшего накануне пожара в селе Ратчино, где сгорели девять жилых домов, в шести из них люди не проживали. Пострадали хозяйственные постройки, ущерб оценивается.

На место выезжал исполняющий обязанности прокурора Шарлыкского района Евгений Самарцев. По предварительным данным, возгорание сухой травы в Ратчино произошло из-за обрыва высоковольтного провода. Будет дана оценка состоянию электрических сетей и системе энергетического оборудования в регионе.