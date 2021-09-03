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03.09.2021 16:09
Рубрика: Общество

Кузбасский ветеран заложил кедровую аллею в Екатеринбурге

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Кедровая аллея Славы Кузбасса и Урала появилась в Екатеринбурге благодаря Ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Терехову. Он уже больше тридцати лет высаживает сибирские кедры в память о погибших на полях сражений.

Проект 95-летнего кемеровчанина, о котором неоднократно писала "РГ", занял третье место на всероссийском конкурсе "Опыт. Эстафета. Будущее". Фонд президентских грантов, Общественная палата РФ и ветеранские организации страны оценили идею фронтовика по достоинству. И ее поддержали губернаторы обоих регионов Евгений Куйвашев и Сергей Цивилев.

Фото: Минобороны РФ
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Воплотить задуманное предполагалось весной 2021-го, но в итоге закладку аллеи перенесли на осень, приурочив к 3 сентября - Дню окончания Второй мировой. Два десятка саженцев, доставленных из Кузбасса грузовиками, высадили сегодня на особо охраняемой природной территории в Шарташском лесном парке волонтеры, ветераны, общественники и чиновники.

- Война оставила нам тяжелое наследство, тяжелую память. И не надо забывать, что мы выиграли войну во многом благодаря мощи двух промышленных регионов. Именно на уральских машиностроительных заводах из кузнецкой броневой стали было изготовлено около шестидесяти тысяч танков. Этот мощный кулак принес нам Победу, - подчеркнул Терехов.

Участвовавший в акции министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов отметил, что молодые деревья - символ памяти о павших солдатах, символ дружбы Урала и Кузбасса - всегда будут окружены заботой. Чтобы тысячи гостей парка почувствовали себя причастными к истории страны.

По инициативе Анатолия Терехова в честь 75-летия Великой Победы осенью 2020 года были высажены две кедровых аллеи - в Москве, на Поле памяти, и в Волгограде, на территории мемориального комплекса "Мамаев курган". А в кузбасском городе Топки в память о воинах сформированного весной 1942-го прославленного 849-го стрелкового ордена Кутузова III степени полка 303-й кузбасской стрелковой дивизии появилась аллея из 75 елей и кедров. С 4 по 25 сентября в Кемеровской области пройдет Всероссийская акция "Лес Победы". Она, а также акция "Сохраним лес" подарит региону в общей сложности 205 тысяч хвойных деревьев.

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