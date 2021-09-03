"Автодор" ввел абонементы на проезд по еще одному участку трассы М-11

Автомобилисты смогут сэкономить на проезде по участку трассы М-11 "Нева" от Великого Новгорода до Санкт-Петербурга (участок 543 - 684 км). Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.

Абонемент предоставляет право проезда одного транспортного средства 1 или 2 категории по одному маршруту. Срок действия данных абонементов составляет 90 дней, а количество включенных поездок варьируется от 10 до 50.

Абонемент действует при проезде в любое время суток. Купить его можно в личном кабинете на сайте "Автодора", в Центрах продаж и обслуживания, расположенных вдоль платных участков, в Мобильных пунктах продаж, в Дополнительных офисах продаж, а также через мобильное приложение "Автодор".

Для водителей также доступны абонементы для проезда от Солнечногорска до Твери - на участках 58 -97 км, 97 - 149 км трассы М-11.