Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
03.09.2021 10:40
Рубрика: Дороги

"Автодор" ввел абонементы на проезд по еще одному участку трассы М-11

Текст: Василий Кошкин
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Автомобилисты смогут сэкономить на проезде по участку трассы М-11 "Нева" от Великого Новгорода до Санкт-Петербурга (участок 543 - 684 км). Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.

Фото: РИА Новости
Скоростной режим еще на одном участке трассы М-11 повысили до 130 км в час

Абонемент предоставляет право проезда одного транспортного средства 1 или 2 категории по одному маршруту. Срок действия данных абонементов составляет 90 дней, а количество включенных поездок варьируется от 10 до 50.

Абонемент действует при проезде в любое время суток. Купить его можно в личном кабинете на сайте "Автодора", в Центрах продаж и обслуживания, расположенных вдоль платных участков, в Мобильных пунктах продаж, в Дополнительных офисах продаж, а также через мобильное приложение "Автодор".

Для водителей также доступны абонементы для проезда от Солнечногорска до Твери - на участках 58 -97 км, 97 - 149 км трассы М-11.