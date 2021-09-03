Самолеты Балтфлота разбомбили "противника" перед учением "Запад-2021"

Высокоточные бомбовые удары по важным объектам условного противника нанесли экипажи бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ Балтийского флота в Калининградской области.

Практическое бомбометание и прикрытие сухопутной группировки войск с воздуха летчики морской авиации Балтфлота отрабатывали в рамках подготовки к совместному стратегическому учению Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2021".

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, во время полетов экипажи выполнили прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника. Пилоты отработали также боевое маневрирование предельными параметрами и приемы подавления средств противовоздушной обороны условного противника.

Бомбометание выполнялось на высотах от 200 метров до двух километров на авиационном полигоне в Калининградской области. Средства объективного контроля, установленные на боевых машинах и на земле в районе полигона, показали стопроцентное поражение всех целей.

Между тем

Тренировку в рамках подготовки к учению "Запад-2021" провели также расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированные в Калининградской области. Они совершили марш в назначенный район по грунтовым дорогам и пересеченной местности, преодолевая естественные препятствия и условно зараженные районы.

Затем ракетчики развернули комплексы с марша на неподготовленных позициях, проверили работоспособность систем ракет в полевых условиях, перегрузили их на пусковые установки и уничтожили командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника крылатыми ракетами. В учении было задействовано более ста военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.