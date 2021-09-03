"Санктъ-Петербургь Опера" споет в Дубае "Риголетто", в Москве "Электру"

Новый сезон в Государственном камерном музыкальном театре "Санктъ-Петербургъ Опера" 4 сентября откроется оперой "Норма" Винченцо Беллини, в постановке народного артиста России Юрия Александрова. Это новинка прошлого сезона, которая была показана лишь три раза. Эта сложная музыкально и эмоционально насыщенная опера о любви и предательстве, о страсти и страдании. Ее не так часто берут в постановку на современной сцене. Впрочем, ставить редко исполняемые произведения - одна из особенностей и отличительных характеристик "Санктъ-Петербургъ Опера".

О новинках сезона и предстоящих событиях рассказали на пресс-конференции, которая традиционно прошла в содружестве с "Российской газетой". Наступивший театральный год художественный руководитель Юрий Александров назвал "русским сезоном" за тематику премьер, которые пока еще только готовятся к выходу.

Зрителей ждут оперы "Черевички" Петра Чайковского, "Руслан и Людмила" Михаила Глинки и "Иван IV" Жоржа Бизе. Но премьеры - дело будущего: "Черевички" покажут в конце декабря, а "Руслан и Людмила" - ближе к дню рождения театра, в начале июня. По традиции, в каждой из постановок обязательно будет то, о чем зритель и слушатель еще никогда не задумывался. К примеру, об опере "Руслан и Людмила" Юрий Александров сказал так:

- Опера Глинки не столь проста, как многие привыкли ее воспринимать. Например, для меня Людмила - это вовсе не девушка, которая выбирает себе жениха, это Россия, которая ищет свой путь.

Но еще до премьер, в октябре, театр снова отправится в гастрольную поездку. На этот раз в Дубае, где выступит на одной из самых известных площадок Арабского мира - "Дубай-опера". В рамках культурной программы всемирной выставки "Экспо-2020" труппа покажет оперу Верди "Риголетто". Одна из прославленных постановок театра, в силу своей сложной технической составляющей, крайне редко выезжает за пределы театра.

Как сказал временно поверенный в делах России в ОАЭ Юрий Видакас, приезда театра там очень ждут. В этом регионе только две оперные площадки, которые, конечно, не могут удовлетворить все потребности многомиллионного населения. А ценителей искусства, которые тоже хотят быть в курсе всего нового, достаточно много.

- На "Экспо" по традиции всегда собирается самое лучшее и самое значимое, - отметил директор павильона России Александр Гетман. - И очевидно, что в культурной программе обязательно должна быть представлена постановка театра "Санктъ-Петербургъ Опера".

Также совсем скоро "Санктъ-Петербургъ Опера" станет участником фестиваля "Видеть музыку" в Москве. Это значимое событие для всей музыкальной России соберет на сей раз рекордное количество участников. По словам директора фестиваля, исполнительного директора Ассоциации музыкальных театров Натальи Зыковой, в списке участников 24 творческих коллектива из регионов - будет представлена практически вся география страны. Всего на фестиваль заявилось 35 музыкальных театров.

Спектаклей театра ждут в Москве с особыми чувствами. Как отметил Художественный руководитель фестиваля, президент Ассоциации музыкальных театров и Худрук Детского музыкального театра имени Наталии Сац, Георгий Исаакян, без спектаклей "Санктъ-Петербургъ Опера", трудно представить фестиваль. А без Юрия Александрова, получившего в прошлом году премию "Легенда", не было бы даже и нашей Ассоциации музыкальных театров.

- Фестиваль "Видеть музыку" - это большое событие для страны, - сказал Георгий Исаакян. - И отличный инструмент, который позволяет увидеть весь контекст, в котором развиваются сегодня музыкальные театры России.

"Санктъ-Петербургъ Опера" сыграет на сцене "Геликон-оперы" "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти и "Электру" Рихарда Штрауса.