"Санктъ-Петербургь Опера" споет в Дубае "Риголетто", в Москве "Электру"

Новости

В Воронеже началось рассмотрение первого в РФ дела о договорном матче 13:11
Оперштаб: В Москве выявлено 1633 новых случая COVID-19 13:02
Путин заявил о сокращении темпов выезда людей с Дальнего Востока 12:58
Путин заявил, что Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана 12:57
Видео: врач певицы МакSим впервые рассказал, как она вышла из комы 12:43
Вакцина "Спутник Лайт" поступила в Беларусь 12:42
Кибербезопасность может войти в школьные курсы ОБЖ и технологии 12:40
Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане после вывода войск США 12:27
Comedy Club начнет производить шоу для телеканала "Россия 1" 12:23
Путин заявил о политизации темы "зеленых технологий" 12:10
Путин заявил о расчетах на полное восстановление отношений с Украиной 12:08
Путин ответил на вопрос про поправившего его школьника 12:02
Ракета Firefly Alpha была уничтожена американскими военными 11:52
Раскрыты характеристики новых Apple Watch 11:50
Путин рассказал, что Лавров и Шойгу сами примут решение, идти ли в Госдуму 11:48
Более 45 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 11:45
Путин: Мы никого не будем ограничивать в использовании Севморпути 11:38
В Петербурге заметно упало число ипотечных сделок 11:38
На Дальнем Востоке могут появиться центры по производству "зеленого" водорода 11:31
Талибы опровергли сообщения о формировании правительства Афганистана 11:30
Дальневосточные порты ждет реновация 11:28
Названы вакансии с зарплатами до 500 тысяч рублей 11:22
Михаил Шуфутинский рассказал о своих чувствах к песне "3 сентября" 11:20
Матвиенко: Необходим глобальный антитеррористический фронт 11:17
Голикова: Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу 11:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
03.09.2021 12:41
Рубрика: Культура

"Санктъ-Петербургь Опера" споет в Дубае "Риголетто", в Москве "Электру"

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)
Новый сезон в Государственном камерном музыкальном театре "Санктъ-Петербургъ Опера" 4 сентября откроется оперой "Норма" Винченцо Беллини, в постановке народного артиста России Юрия Александрова. Это новинка прошлого сезона, которая была показана лишь три раза. Эта сложная музыкально и эмоционально насыщенная опера о любви и предательстве, о страсти и страдании. Ее не так часто берут в постановку на современной сцене. Впрочем, ставить редко исполняемые произведения - одна из особенностей и отличительных характеристик "Санктъ-Петербургъ Опера".
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

О новинках сезона и предстоящих событиях рассказали на пресс-конференции, которая традиционно прошла в содружестве с "Российской газетой". Наступивший театральный год художественный руководитель Юрий Александров назвал "русским сезоном" за тематику премьер, которые пока еще только готовятся к выходу.

Фото: Сергей Николаев/РГ
В новом сезоне Александринский театр собирается наверстать упущенное

Зрителей ждут оперы "Черевички" Петра Чайковского, "Руслан и Людмила" Михаила Глинки и "Иван IV" Жоржа Бизе. Но премьеры - дело будущего: "Черевички" покажут в конце декабря, а "Руслан и Людмила" - ближе к дню рождения театра, в начале июня. По традиции, в каждой из постановок обязательно будет то, о чем зритель и слушатель еще никогда не задумывался. К примеру, об опере "Руслан и Людмила" Юрий Александров сказал так:

- Опера Глинки не столь проста, как многие привыкли ее воспринимать. Например, для меня Людмила - это вовсе не девушка, которая выбирает себе жениха, это Россия, которая ищет свой путь.

Но еще до премьер, в октябре, театр снова отправится в гастрольную поездку. На этот раз в Дубае, где выступит на одной из самых известных площадок Арабского мира - "Дубай-опера". В рамках культурной программы всемирной выставки "Экспо-2020" труппа покажет оперу Верди "Риголетто". Одна из прославленных постановок театра, в силу своей сложной технической составляющей, крайне редко выезжает за пределы театра.

Фото: Пресс-служба Учебного театра "На Моховой"
Петербургский Учебный театр "На Моховой" начал юбилейный сезон

Как сказал временно поверенный в делах России в ОАЭ Юрий Видакас, приезда театра там очень ждут. В этом регионе только две оперные площадки, которые, конечно, не могут удовлетворить все потребности многомиллионного населения. А ценителей искусства, которые тоже хотят быть в курсе всего нового, достаточно много.

- На "Экспо" по традиции всегда собирается самое лучшее и самое значимое, - отметил директор павильона России Александр Гетман. - И очевидно, что в культурной программе обязательно должна быть представлена постановка театра "Санктъ-Петербургъ Опера".

Также совсем скоро "Санктъ-Петербургъ Опера" станет участником фестиваля "Видеть музыку" в Москве. Это значимое событие для всей музыкальной России соберет на сей раз рекордное количество участников. По словам директора фестиваля, исполнительного директора Ассоциации музыкальных театров Натальи Зыковой, в списке участников 24 творческих коллектива из регионов - будет представлена практически вся география страны. Всего на фестиваль заявилось 35 музыкальных театров.

Фото: Дмитрий Веселов/Пресс-служба Ленинградского государственного симфонического оркестра
В Ивангороде пройдет Международный конкурс хорового пения

Спектаклей театра ждут в Москве с особыми чувствами. Как отметил Художественный руководитель фестиваля, президент Ассоциации музыкальных театров и Худрук Детского музыкального театра имени Наталии Сац, Георгий Исаакян, без спектаклей "Санктъ-Петербургъ Опера", трудно представить фестиваль. А без Юрия Александрова, получившего в прошлом году премию "Легенда", не было бы даже и нашей Ассоциации музыкальных театров.

- Фестиваль "Видеть музыку" - это большое событие для страны, - сказал Георгий Исаакян. - И отличный инструмент, который позволяет увидеть весь контекст, в котором развиваются сегодня музыкальные театры России.

"Санктъ-Петербургъ Опера" сыграет на сцене "Геликон-оперы" "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти и "Электру" Рихарда Штрауса.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Голикова: Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу
Заявку на подключение к газу можно будет подать через портал госуслуг
Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов
В РПФИ назвали сроки взаимного признания вакцин между странами
Как готовят к полету в космос героев российского фильма "Вызов"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"