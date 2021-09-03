Суд на пять суток арестовал водителя за примотанного к машине блогера

В Сочи рассмотрели несколько административных дел, протоколы по которым составили на водителя Chevrolet Camaro. К корпусу машины был скотчем и тросами примотан блогер, а сам автомобиль мчался на скорости около 180 километров в час, при этом водитель даже не был пристегнут ремнем безопасности. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, водителю придется несколько дней провести за решеткой.

- Суд постановил наказание в виде административного ареста сроком на пять суток, - отметили в пресс-службе ведомства.

Водитель совершил сразу несколько административных правонарушений, в том числе - нарушение правил перевозки людей и применения ремней безопасности, а также мелкое хулиганство.

Как сообщалось ранее, в Сочи блогер проехался примотанным к кузову автомобиля на огромной скорости. На следующий день водителя машины задержали сотрудники Госавтоинспекции по ориентировке.