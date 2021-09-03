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03.09.2021 16:22
Рубрика: Происшествия

Суд на пять суток арестовал водителя за примотанного к машине блогера

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

В Сочи рассмотрели несколько административных дел, протоколы по которым составили на водителя Chevrolet Camaro. К корпусу машины был скотчем и тросами примотан блогер, а сам автомобиль мчался на скорости около 180 километров в час, при этом водитель даже не был пристегнут ремнем безопасности. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, водителю придется несколько дней провести за решеткой.

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю
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- Суд постановил наказание в виде административного ареста сроком на пять суток, - отметили в пресс-службе ведомства.

Водитель совершил сразу несколько административных правонарушений, в том числе - нарушение правил перевозки людей и применения ремней безопасности, а также мелкое хулиганство.

Как сообщалось ранее, в Сочи блогер проехался примотанным к кузову автомобиля на огромной скорости. На следующий день водителя машины задержали сотрудники Госавтоинспекции по ориентировке.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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