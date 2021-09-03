В Москве почтили память жертв теракта в Беслане

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, мероприятия в память о погибших во время теракта в Беслане прошли в Москве и Московской области. Дань памяти жертвам страшной атаки бандитов на бесланскую школу №1 в столице отдают каждый год.

На площади перед Храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках собрались сотни людей, чтобы возложить цветы, воду и игрушки к памятнику жертвам террористического акта. Настоятель Аланского подворья Вячеслав Джейранов отслужил панихиду по погибшим.

Ровно в 13.05 прозвучали удары в колокол, и прошла минута молчания, а после в небо выпустили 334 белых воздушных шара - по числу погибших 17 лет назад заложников и их освободителей.

В траурных мероприятиях приняли участие уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, врио заместителя председателя правительства Северной Осетии - полномочный представитель республики при президенте РФ Борис Джанаев, председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей Валерий Газзаев и многие другие общественные и политические деятели.

- Первый отрезок сентября - особенное и тяжелое для всех нас время. Сегодня отдаем дань памяти нашим детям, их родителям, учителям, бойцам, которые пали, защищая заложников. Бесланский теракт - боль всей страны, всего мира, которую разделили с жителями Осетии граждане всех стран. Именно она стала трагическим поводом для учреждения в России Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Спасибо всем, кто каждый год в эти дни рядом и в Осетии, и здесь в Москве, - сказал Борис Джанаев.

Участники акции принесли цветы, детские игрушки и воду. Именно бутылки воды после теракта стали символом жизни, который теперь уже по традиции приносят на места памяти о погибших. Боевики держали заложников больше двух суток без воды и еды, и бутылки с водой это пусть страшное, но напоминание о цене жизни.

- Прошло 17 лет и до сих пор текут слезы. Мы помним этот страшный день. Не первый год 3 сентября начинается с того, что мы идем на Николо-Архангельское кладбище, возлагаем цветы к могилам бойцов, которые погибли за наших детей. Знаю, что и сегодня есть те, кто защитит наших детей в случае, если, вдруг, нагрянет беда. Сегодня, вспоминая эту трагедию, я считаю, что важно делать все, чтобы она больше не повторилась, - отметила Анна Кузнецова.

3 сентября ежегодное памятное мероприятие прошло в музее-усадьбе "Мураново" Пушкинского района Московской области - на святом источнике Казанской иконы Божией Матери. Там установили постоянные баннеры с фотографиями всех погибших. В парке, созданном в память детей Беслана, возложили цветы к памятнику жертвам теракта и мраморной стеле с их именами.

Возложения прошли на кладбищах, где похоронены герои, ценой своей жизни защитившие заложников. На Николо-Архангельском кладбище в Москве головы склонили у могил бойцов спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".

Как ранее сообщала "РГ" сегодня в Беслане закончилась Вахта памяти по погибшим. В ее ходе матери погибших во время теракта детей 51 час и 50 минут провели в том самом спортзале, где бандиты удерживали большинство заложников.