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03.09.2021 14:36
Рубрика: Общество

В небо над Бесланом в память о погибших выпустили 334 воздушных шара

Текст: Татьяна Павловская, Михаил Сухарев
Учащиеся города Беслана во дворе школы №1 выпустили в небо 334 белых воздушных шарика - по одному на каждую жизнь, оборвавшуюся из-за теракта в 2004 году. Шары улетели ввысь ровно в 13.05: тогда, семнадцать лет назад, именно в этот момент раздался первый взрыв в школе. Одновременно во всем Беслане прошла минута молчания. Во всем городе жизнь будто бы замирает на минуту каждый год: приостанавливается работа, автомобили тормозят у обочин, люди молча останавливаются, чтобы почтить память безвинно погибших…
Фото: Эрик Романенко/ТАСС Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

На стенах обгоревшего спортзала - фотографии погибших. На многих стендах со снимками - по несколько одинаковых фамилий. Вот брат и сестра Гуриевы. Их мама, учитель истории Надежда Ильинична Гуриева, попала в заложники вместе со своими учениками и тремя собственными детьми. В живых осталась только младшая, Ирочка. А Боря и Вера - погибли. Одному Богу известно, как девочка выжила. А выжив, нашла в себе силы основать музей в новой школе, построенной в Беслане спустя семь месяцев после теракта.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Иришке сейчас 24 года, она получила высшее образование и вышла замуж. Вижу, что дочь счастлива, и очень этому рада, - рассказывает Надежда Гуриева. - Мы теперь знаем, что своим спасением она обязана Герою России Александру Богомолову, который вынес ее из взорванной школы. Она его узнала по фотографии, появившейся в интернете. К сожалению, это произошло уже после того, как герой-спецназовец ушел из жизни, поэтому они не встретились.

Ровесница бесланской трагедии 17-летняя Алена Цкаева в этом году закончила школу. Заложницей она стала в шестимесячном возрасте вместе с братом, сестрой-первоклассницей и мамой. Кристина с мамой остались под завалами школы, трехлетнего Махара кто-то выбросил в окно, а Аленку вынес из захваченной школы боец спецназа Эльбрус Гогичаев. Лишь через 10 лет она смогла обнять его: в сентябре 2014 года мы рассказали об этом событии и опубликовали в "РГ" фотографии со встречи Аленки и Эльбруса. С тех пор следим за судьбой девочки, запечатленной на снимке, ставшем символом бесланской трагедии и облетевшем весь мир. В конце минувшей весны поздравляли ее с окончанием школы, а недавно - с успешным поступлением в университет Владикавказа.

- Я пошла по стопам старшего брата Махара и поступила на юридический факультет, - говорит Алена. - Он на втором курсе учится, а я - первокурсница. Будем учиться защищать права людей, в том числе тех, кто вместе с нами находился среди заложников.

Прошло 17 лет, а некоторым из них до сих пор нужна помощь. Ведь несколько человек стали инвалидами, прикованы к коляске. В рамках программы по восстановлению здоровья пострадавших в этом году были выделены средства для оказания материальной помощи шестерым жертвам теракта, получившим тяжелые ранения. Четверо из них уже получили выплату в размере двух миллионов рублей. Ну а всем бывшим заложникам гарантировано санаторно-курортное лечение.

- Дети, родившиеся после трагедии, уже школу закончили, но память должна оставаться и с ними, и с теми, кто придет после них, - говорит председатель комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева. - Ради этого создается Центр профилактики терроризма. Это наша идея, поддержанная всеми государственными структурами. Планируется реставрировать здание первой школы, максимально сохранив в нем все уцелевшие классы и все полученные этим зданием ранения. Школа продолжит свою работу, но уже как музей. Реализация проекта, который идет под нашим контролем, уже началась.

Международный центр профилактики терроризма должен появиться в Беслане к 2023 году. Основная задача при реставрации уцелевшего здания школы- сохранить следы трагических событий, поэтому помещения полностью восстанавливать не будут.

Вторая часть проекта - возведение нового здания с помещениями для экспозиций и проекционным залом, в котором будет транслироваться документальная хроника. Часть помещений отдадут под выставки, посвященные крупнейшим терактам мира.

- К работе планируют привлечь лучших реставраторов страны, - говорит Дудиева. - Специалисты с разных концов России уже изъявили желание приехать и внести свою лепту. Я считаю, это надо делать ради будущих поколений, чтобы подобное не повторилось в любом другом уголке России и мира.

Фото: Олеся Кривова / "Вестник Беслана"
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Вахта памяти проходила 51 час и 50 минут - ровно столько бандиты держали заложников в здании школы №1 Беслана. После минуты молчания родственники погибших и бывшие заложники крестным ходом отправились на мемориальное кладбище "Город Ангелов". Здесь они возложат цветы и венки на могилы трагически погибших и к памятнику "Древо скорби".

Траурные мероприятия сегодня проходят по всей России, с 2005 года дата 3 сентября в стране стала Днем солидарности в борьбе с терроризмом. В Москве на площади перед Храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках собрались сотни людей, чтобы возложить цветы, воду и игрушки к памятнику жертвам террористического акта. Настоятель Аланского подворья Вячеслав Джейранов отслужил панихиду по погибшим. Здесь, как и в Беслане, в 13.05 объявили минуту молчания, а в небо взлетели белые шары.

Ежегодное памятное мероприятие прошло сегодня и в музее-усадьбе "Мураново" Пушкинского района Московской области - на святом источнике Казанской иконы Божией Матери. Там установили постоянные баннеры с фотографиями погибших. В парке, созданном в память детей Беслана, возложили цветы к памятнику жертвам теракта и мраморной стеле с их именами. Возложения прошли и на кладбищах, где похоронены герои, ценой своей жизни защитившие заложников.

Как ранее сообщала "РГ", тысячи людей пришли к школе №1 в Беслане к началу Вахты памяти на семнадцатую годовщину теракта. Люди принесли цветы и бутылки с водой.

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