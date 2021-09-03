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03.09.2021 15:21
Рубрика: Общество

Видео: В горах Сочи выпал первый снег

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

На "Красной Поляне" в Сочи 3 сентября выпал первый снег. Привычные для зимы осадки в самом начале сентября стали для местных жителей неожиданностью. К примеру, в прошлом году первый снег прошел лишь в начале ноября - на два месяца позже.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Мокрый снег оказалось видно на камерах видеонаблюдения на подъемнике трассы "Черная пирамида" курорта "Красная поляна". Высота над уровнем моря там составляет 2375 метров. При этом на курорте уточнили, что температура здесь не опускалась ниже 0 градусов.

Несмотря на неожиданный снег в горах, в прибрежной части Сочи погода осталась привычной для этого времени года - в районе +20 градусов. Правда, как сообщают корреспонденты "РГ" из города, все пляжи закрыты из-за шторма, а в поселке Лоо высокие волны разбили 70-метровый участок бетонной набережной

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